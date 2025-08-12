Հայտարարություն

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Հայաստանի Ժողովրդական շարժումն իր խոր մտահոգությունն է հայտնում 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ նախաստորագրված «խաղաղության համաձայնագրի» բովանդակության մեջ տեղ գտած դրույթների վերաբերյալ։

Դրանք ամբողջությամբ արտացոլում են 1918 թվականի հունիսի 4-ին Թուրքիայի հետ ստորագրած Բաթումի տխրահռչակ պայմանագրի տառն ու ոգին, միայն մի տարբերությամբ, որ այն ժամանակ դեռ չկար պետություն, իսկ այժմ մի կառավարություն է ստորագրել, որն ունի 7 տարվա պատմություն։ Այսինքն՝ իշխող կառավարությունը գիտակցաբար զոհում է Հայաստանի շահերը՝ հանուն աշխարհաքաղաքական խաղերի։

Համաշխարհային նոր համակարգի ձևավորման ընթացքում կարևոր է չկրկնել 107 տարի առաջ գործած սխալը և Հայաստանը դարձնել գերուժերի շահերի բախման մարտադաշտ, իսկ հայրենի տարածքներն ու Հայ ժողովրդի արյունը՝ առևտրի և սակարկության առարկա։

Հայաստանի Հանրապետության նախորդ բոլոր իշխանությունների, «կուսակցությունների» և դրսից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների հիմնական մասի գործուն մասնակցությամբ փորձում են Հայաստանը դարձնել օտար շահերի մարտադաշտ, ինչը հղի է քաղաքական և անվտանգային, տնտեսական և հասարակական լրջագույն մարտահրավերներով և ազգին ու պետականությանը սպառնացող գոյութենական վտանգներով։

Արևմուտքի ներթափանցումն աշխարհի ցանկացած տարածք իր հետ բերում է ավերումներ, պատերազմներ ու բնական ռեսուրսների թալան, ուստի Հայաստանը և Հայ ժողովուրդը պետք է միավորվեն մեկ դրոշի տակ ու խնդիրները լուծեն առանց միջնորդի՝ հստակ առաջադրելով և անշեղ հետապնդելով ազգային ու պետական երկարաժամկետ շահերն ու նպատակները։

Մեկընդմիշտ բոլորի համար պետք է հստակ լինի, որ խաղաղությունը ձեռք է բերվում ռազմական, դիվանագիտական և քաղաքական ուժերի հավասարակշռության պարագայում, իսկ հակառակ դեպքում որեւէ թղթի կտոր պատերազմի խոչընդոտ չէ։

Երևան, օգոստոսի 12, 2025 թ.

Հայաստանի Ժողովրդական շարժում

Սոցցանցային գրառումներ

