Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Եթե այսօր ազգայնական ուժերը և ուժեղ Հայաստանին հավատացողները ոտքի չկանգնեն, վաղը կարող է շատ ուշ լինել

Եթե այսօր ազգայնական ուժերը և ուժեղ Հայաստանին հավատացողները ոտքի չկանգնեն, վաղը կարող է շատ ուշ լինել

Եթե այսօր ազգայնական ուժերը և ուժեղ Հայաստանին հավատացողները ոտքի չկանգնեն, վաղը կարող է շատ ուշ լինել
12.08.2025 | 18:10

Իրականում, երբ որևիցե մեկը, կամ կողմը կամ երկիրը գնում է բանակցելու, ձգտում է ներկայանալ հնարավորինս ուժեղ, իսկ երկրների պարագայում կառավարություններն իրենց ընդիմությանն ազատություն են տալիս, որպեսզի բանակցային սեղանի շուրջ մանևրելու հնարավորությունը մեծացնեն:

Այնպայման միջազգային հարաբերությունների մասնագիտ չպիտի լինել, որպեսզի պատկերացնես, թե ինչպես Ալիևը կվարվի այն Հայկական բանակցային թիմի հետ, որի վարչապետը այդքան անօգնական և ստոր է սեփական երկրում և ժողովրդի մոտ:

Արդյո՞ք նիկոլը կկարողանա ստորակետ դնել այն տեքստում, որն Ալիևը կթելադրի, թե՞ պարզապես ստորագրելու է այն ամենը, ինչ դրվում է իր առջև:

նիկոլի վարած բանակցությունները քաղաքագիտության մեջ հայտնի են, որպես «կապիտուլյացիա»:

նիկոլի վարած քաղաքականությունը Հայաստանում ունի մեկ նպատակ՝ չհանձնվելու տաբուն կոտրել ամեն կերպ և թույլ տալ արևմտյան և թուրքական ուժերին քաղաքական մանևրների միջոցով Հայաստանը գրավել ներսից:

Հայաստանը ներսից գրավելու համար աշխատանքները սկսվեցին դեռ 34 տարի առաջ հանրապետության բոլոր նախագահների և կառավարությունների աչքի առաջ։

Եթե այսօր ազգայնական ուժերը և ուժեղ Հայաստանին հավատացողները ոտքի չկանգնեն, վաղը կարող է շատ ուշ լինել։

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 91

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի
Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.