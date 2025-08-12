Իրականում, երբ որևիցե մեկը, կամ կողմը կամ երկիրը գնում է բանակցելու, ձգտում է ներկայանալ հնարավորինս ուժեղ, իսկ երկրների պարագայում կառավարություններն իրենց ընդիմությանն ազատություն են տալիս, որպեսզի բանակցային սեղանի շուրջ մանևրելու հնարավորությունը մեծացնեն:
Այնպայման միջազգային հարաբերությունների մասնագիտ չպիտի լինել, որպեսզի պատկերացնես, թե ինչպես Ալիևը կվարվի այն Հայկական բանակցային թիմի հետ, որի վարչապետը այդքան անօգնական և ստոր է սեփական երկրում և ժողովրդի մոտ:
Արդյո՞ք նիկոլը կկարողանա ստորակետ դնել այն տեքստում, որն Ալիևը կթելադրի, թե՞ պարզապես ստորագրելու է այն ամենը, ինչ դրվում է իր առջև:
նիկոլի վարած բանակցությունները քաղաքագիտության մեջ հայտնի են, որպես «կապիտուլյացիա»:
նիկոլի վարած քաղաքականությունը Հայաստանում ունի մեկ նպատակ՝ չհանձնվելու տաբուն կոտրել ամեն կերպ և թույլ տալ արևմտյան և թուրքական ուժերին քաղաքական մանևրների միջոցով Հայաստանը գրավել ներսից:
Հայաստանը ներսից գրավելու համար աշխատանքները սկսվեցին դեռ 34 տարի առաջ հանրապետության բոլոր նախագահների և կառավարությունների աչքի առաջ։
Եթե այսօր ազգայնական ուժերը և ուժեղ Հայաստանին հավատացողները ոտքի չկանգնեն, վաղը կարող է շատ ուշ լինել։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ