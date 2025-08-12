Տիեզերքի լեգենդի հիշատակի օրն է օգոստոսի 12-ը

1996թ․-ի օգոստոսի 12-ին՝ 29 տարի առաջ այս օրը, Բյուրականում մահացավ համաշխարհային աստղագիտության լեգենդը՝
Լոնդոնի թագավորական ընկերության իսկական անդամ,
Բեռլինի ԳԱ իսկական անդամ,
ԽՍՀՄ և ՌԴ ԳԱ ակադեմիկոս,
Բուլղարիայի ԳԱ իսկական անդամ,
Հունգարիայի ԳԱ իսկական անդամ,
Արվեստների և գիտությունների ամերիկյան ակադեմիայի,
Ֆրանսիական գիտությունների ակադեմիայի, Նիդերլանդական արվեստների և գիտությունների թագավորական ակադեմիայի,
Հնդկաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի, ԱՄՆ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի,
ՀՀ ԳԱԱ և Միջազգային աստղագիտական միության իսկական անդամ, Համազասպի որդին՝ ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը։
Մահացավ մոտավոր այ էն պայմաններում, որը տեսնում եք նկարում․․․
Մեռելապաշտ և ողջատյաց մշակույթ, ահա՛ քո գենետիկական բացթողման ևս մեկ երեսը, սիրելիդ իմ, հայ ժողովուրդ։
Տիեզերքի լեգենդի հիշատակի օրն է օգոստոս 12-ը։
Էդուարդ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ