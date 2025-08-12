Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Տիեզերքի լեգենդի հիշատակի օրն է օգոստոսի 12-ը

Տիեզերքի լեգենդի հիշատակի օրն է օգոստոսի 12-ը

Տիեզերքի լեգենդի հիշատակի օրն է օգոստոսի 12-ը
12.08.2025 | 18:41

1996թ․-ի օգոստոսի 12-ին՝ 29 տարի առաջ այս օրը, Բյուրականում մահացավ համաշխարհային աստղագիտության լեգենդը՝

Լոնդոնի թագավորական ընկերության իսկական անդամ,

Բեռլինի ԳԱ իսկական անդամ,

ԽՍՀՄ և ՌԴ ԳԱ ակադեմիկոս,

Բուլղարիայի ԳԱ իսկական անդամ,

Հունգարիայի ԳԱ իսկական անդամ,

Արվեստների և գիտությունների ամերիկյան ակադեմիայի,

Ֆրանսիական գիտությունների ակադեմիայի, Նիդերլանդական արվեստների և գիտությունների թագավորական ակադեմիայի,

Հնդկաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի, ԱՄՆ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի,

ՀՀ ԳԱԱ և Միջազգային աստղագիտական միության իսկական անդամ, Համազասպի որդին՝ ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը։

Մահացավ մոտավոր այ էն պայմաններում, որը տեսնում եք նկարում․․․

Մեռելապաշտ և ողջատյաց մշակույթ, ահա՛ քո գենետիկական բացթողման ևս մեկ երեսը, սիրելիդ իմ, հայ ժողովուրդ։

Տիեզերքի լեգենդի հիշատակի օրն է օգոստոս 12-ը։

Էդուարդ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 73

