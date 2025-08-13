Կատարելություն
12.08.2025 | 21:59
- Հիսո՛ւս, օգնի՛ր մեզ, աղաչո՛ւմ ենք:
- Ես միշտ ձեր օգնականն եմ`
խավարից՝ լույսի,
տկարությունից՝ ուժի,
մեղքից՝ փրկության,
վտանգից՝ ապահովության,
անտարբերությունից՝ սիրո և
զայրույթից` կատարյալ ներման տանելու համար:
Մի՛ գոհացեք ձեզնից՝ ուրիշների հետ համեմատվելով: Թող Իմ խոսքերը միշտ հնչեն ձեր ականջին. «Կատարյա՛լ եղեք, ինչպես ձեր Երկնավոր Հայրն է կատարյալ»:
Ավելի պակաս չափով մի՛ բավարարվեք:
Սովորություն դարձրեք երբեմն քննել ձեր նկարագիրը՝ նկատի ունենալով կյանքի հետ ունեցած ձեր առնչությունը առհասարակ. հարաբերությունը ձեր սիրելիների հետ, ձեր ընտանիքի, բարեկամների, ձեր երկրի, ձեր գործի:
Պատկերացրեք, թե ես ինչպես Ինձ կպահեի այդօրինակ հարաբերության, նման կացության կամ նմանօրինակ պարագաների մեջ լինելու դեպքում:
Պարզեք ձեզ համար, թե որն է լավագույն միջոցը` այս կամ այն պակասությունից ձերբազատվելու, տարատեսակ մեղքերից հրաժարվելու կամ սխալներից ու զանցառություններից խուսափելու:
Առնվազն շաբաթը մեկ անգամ այսպիսի ինքնաքննության պետք է ենթարկեք դուք ձեզ:
