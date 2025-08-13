Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փաշինյանն իր առաջ նպատակ է դրել խոչընդոտել «Հրապարակի» գործունեությունը

13.08.2025 | 11:21

Այսօր դատարանից ստացանք Նիկոլ Փաշինյանի հայցն` ընդդեմ «Հրապարակի»: Նա դատարան է դիմել «Փաշինյանը դավաճանո՞ւմ է արդյոք կնոջը» հարցադրմամբ հրապարակման դեմ, որով մենք արձագանքել էինք իր եւ իր կնոջ տեւական գրառումներին` սրբազանների կողմից իրենց քեռակիններին «դոմփելու», կաթողիկոսի կողմից կուսակրոնության ուխտը խախտելու, սրբազաններին մանկապիղծ անվանելու եւ այլնի առնչությամբ: Փորձել էինք համարժեք հարցադրումներով ցույց տալ, որ օդից կախված լուրերով մենք էլ կարող ենք հարցեր ուղղել իրեն, որոնք պատասխան չեն ենթադրում, բայց հասցեատերերին կարող են հունից հանել, վիրավորել: Այդ հրապարակումից ժամեր չանցած Փաշինյանը սպառնաց, որ «Հրապարակին» դատի է տալու եւ շարունակեց նույն լեքսիկոնով գրառումներ անել Եկեղեցու, սրբազանների ու Վեհափառի հասցեին:

Ի՞նչ է գրել նա իր հայցում: Գրել է, որ իր հասցեին զրպարտչական բնույթի տվյալներ ենք հրապարակել, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, արատավորում են հայցվորի պատիվն ու արժանապատվությունը` «նրան վերագրելով հակաբարոյական վարքագիծ, որը հասարակության մոտ ձեւավորում է բացասական կարծիք վարչապետի բարոյական որակների մասին»: Իհարկե, դժվար է պատկերացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի մասին կարելի է ավելի բացասական կարծիք ձեւավորել, քան ձեւավորված է մեզանում եւ այդ կարծիքը պայմանավորված կարող է լինել նրանով, թե նա իր կնոջը դավաճանո՞ւմ է, թե՞ ոչ: Հանրությունը, մեծ հաշվով, թքած ունի, թե այս իշխանության մեջ ով ում է դավաճանում, որովհետեւ, որքան հասկանում ենք, անհնարին է նման քանակի ամուսնական դավաճանություններ ֆիքսելն ու դրանց վրա կենտրոնանալը: Իրենցից մարդիկ այլ բան են ակնկալում` որ ոչ թե ամուսիններին չդավաճանեն, այլ հայրենիքին, սկզբունքներին ու այն ծրագրերին, որով եկել են իշխանության եւ քվե ստացել: Եւ այդ հրապարակումն էլ արվել է միայն մի պատճառով, որ ինքը` Փաշինյանը մտել էր սրբազանների անկողինները եւ այնտեղից դուրս չէր գալիս: Մենք ընդամենը իրեն պատասխանել ենք իր ոճով:

Ի՞նչ է պահանջել դատարանից հայցվոր Փաշինյանը. որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում 1 միլիոն դրամ գումար, որպես փաստաբանի վարձատրության փոխհատուցում` 240 հազար դրամ: Բացի այդ` պահանջել է դատավարությունը սկսելուց առաջ զննության ենթարկել հոդվածը, քանի որ այն «կարող է անդառնալիորեն կորել կամ` խմբագրվել»: Ի գիտություն հայցվորի` այդ հրապարակումն Արցախը չէ, որ «անդառնալիորեն կորցնես», անունն էլ ջնջես համացանցից: «Հրապարակից» առհասարակ ոչ մի նյութ չի հեռացվում, մենք մեր ոչ մի խոսքից չենք հրաժարվում:

Հայցվորը նաեւ դատարանից պահանջել է որպես հայցի ապահովման միջոց 1 միլիոն դրամի արգելանք դնել մեր դրամական միջոցների վրա, քանի որ «պատասխանողը կարող է դրամական միջոցները թաքցնել» եւ դատական ակտի կատարումը կարող է դժվարանալ: Պարզ է, որ Փաշինյանն իր առաջ նպատակ է դրել խոչընդոտել «Հրապարակի» գործունեությունը, ամեն ինչ անել, որ դժվարացնի մեր աշխատանքը, բայց ուզում ենք հիասթափեցնել` 1 միլիոն դրամի հայցապահանջով մեզ չես կանգնեցնի, մանավանդ արդեն տասնյակ ընթերցողներ իրենց զորակցությունն ու ֆինանսական աջակցությունն են հայտնել մեզ` եթե հանկարծ Փաշինյանի կամակատար դատարանում պարտվենք եւ մեր նկատմամբ նման ֆինանսական պարտավորություն սահմանվի: Բայց դատարանը, հավանաբար, գիտակցել է այս պահանջի աբսուրդայնությունը եւ մերժել է «Հրապարակի» հաշիվների վրա արգելանք դնելու պահանջը: Իսկ դուք զարմանում եք, որ նման մանրախնդիր ու վրիժառու մարդն իրեն քննադատողներին է բանտ ուղարկում, նախկին նախագահներին է դատում ու հետապնդում...

Արմինե ՕՀԱՆՅԱՆ

