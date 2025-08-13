Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Մենք շատ վատ ենք, товарищ Гюрджинян, Արցախը չկա, TRIPP-ը հանձնեցին, կյանքը տխուր է և «վճարովի», եկամուտները ցածր, դուրսը` շոգ

Մենք շատ վատ ենք, товарищ Гюрджинян, Արցախը չկա, TRIPP-ը հանձնեցին, կյանքը տխուր է և «վճարովի», եկամուտները ցածր, դուրսը` շոգ

Մենք շատ վատ ենք, товарищ Гюрджинян, Արցախը չկա, TRIPP-ը հանձնեցին, կյանքը տխուր է և «վճարովի», եկամուտները ցածր, դուրսը` շոգ
13.08.2025 | 12:06

Հիշու՞մ եք Գյուրջինյան Դավիթին: Լեզվի կոմիտեի «լեգենդար» նախագահն էր: Այժմ Բրյուսովի անվան համալսարանի քառակի «լեգենդար» ռեկտորն է: Так вот.

Здравствуйте товарищ Гюрджинян !!!

Ո՞նց եք: Թեպետ, ո՞նց պետք է լինեք: Բրյուսովի համալսարանում հով լռված եք, եկամուտները բարձր, կյանքն ուրախ և «անվճար»:

Մե՞նք: Մենք շատ վատ ենք товарищ Гюрджинян: Արցախը չկա, TRIPP-ը հանձնեցին, կյանքը տխուր է և «վճարովի», եկամուտները ցածր, դուրսը` շոգ: Դա էլ մի կողմ: Գիտեք, չէ՞, հենց Լեզվի Կոմիտեից դուրս եկաք, այն սկսեց չաշխատել: Երբ Կոմիտեի նախագահն էիք «լավից վատից» աշխատում էր: Այժմ` չի աշխատում: 2025 թվականի ընթացքում ընդամենը 15 հայցադիմումն աշխատանք համարել չի կարելի: Այդպես չէր, որ Դուք սիրում էիք աշխատել, սակայն լավ դաստիարակություն ունեիք: Գիտեիք, որ առանց աշխատանքի գումար ստանալը լավ բան չէ: Ճիշտ է` կորոնավիրուսի ժամանակ փորձեցիք չաշխատել, սակայն ... Պարզվեց, որ կորոնավիրուսի ժամանակ Ձեր չաշխատածը, 2025 թվականի ընթացքում, Ձեր իրավահաջորդի աշխատածից ավելի շատ է:

Բացի դրանից` այժմյա Լեզվի կոմիտեն կարծես խորն ընդհատակում լինի: Չկա նախկին էնտուզիազմը, ժամանակները փոխվել են, մարդիկ ծուլացել: Մի խոսքով, Ձեզ հիշեցի товарищ Гюрджинян:

Հանկարծ Բրյուսովի համալսարանից դուրս չգաք: Ո՞վ գիտի, թե Ձեզանից հետո այնտեղ ինչ կլինի: Հա, մեկ էլ` որպեսզի չվնասեք ստամոքսը, երեկոյան ժամերին մի´ կերեք հում լոլիկ։

До свидания, товарищ Гюрджинян.

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 495

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում
Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.