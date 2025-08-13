Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-ը հասկանում է՝ Ռուսաստանի լիարժեք վերադարձն Անդրկովկաս կարող է լինել միայն Ադրբեջանով

ԱՄՆ-ը հասկանում է՝ Ռուսաստանի լիարժեք վերադարձն Անդրկովկաս կարող է լինել միայն Ադրբեջանով

ԱՄՆ-ը հասկանում է՝ Ռուսաստանի լիարժեք վերադարձն Անդրկովկաս կարող է լինել միայն Ադրբեջանով
13.08.2025 | 15:32

1920 թ. հունվարին Ազգերի լիգան և առաջին հերթին Մեծ Բրիտանիան անսպասելի որոշեցին դե ֆակտո ճանաչել Անդրկովկասյան հանրապետությունների անկախությունը։ Պատճառներից հիմնականը դեպի Անդրկովկաս շարժվող Կարմիր բանակի ճանապարհին, ի դեմս նորանկախ պետությունների, պատվար կառուցելն էր։ Դե ֆակտո ճանաչումը հնարավորություն էր տալիս Մեծ Բրիտանիային օրինական ճանապարհով սպառազինել Անդրկովկասյան հանրապետություններին` ընդդեմ բոլշևիկների։ Արդյունքի մասին անհրաժեշտություն չկա երկար-բարակ խոսելու, այն բոլորին է հայտնի։

Վաշինգտոնյան եռակողմ հանդիպումը, ստորագրված հուշագիրն ու կայացված պայմանավորվածությունները որոշակի նմանություններ ունեն 1920-ի հիշյալ իրադարձությունների հետ։ Մասնավորապես, հայտնի «907 բանաձևի» չեղարկումը, որով վերացվում է ադրբեջանա-ամերիկյան ուղիղ ռազմական համագործակցության արգելքը։ Արգելքի վերացումն ուշագրավ է, թերևս, այն առումով, որ Միացյալ Նահանգներում հասկանում են՝ Ռուսաստանի լիարժեք վերադարձն Անդրկովկաս կարող է լինել միայն Ադրբեջանով, հետևաբար, ադրբեջանական պատվարն այսօրվանից կարիք ունի ամրացման։

Գարեգին Պետրոսյան

Դիտվել է՝ 204

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում
Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.