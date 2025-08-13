Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում

Այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում
13.08.2025

Ճանաչողական պատերազմում թշնամի պետության կողմից կատարվեց ամենաբարդ աշխատանքներից մեկը՝ «ազգային և պետական շահերի պաշտպան» գործակալների աճեցումը հակառակորդ հասարակությունում։

Հաջողության հասնելու համար հարկավոր էր ուսումնասիրել հակառակորդ պետության հասարակության բոլոր շերտերի հոգեբանությունը և սոցիալական հարաբերությունները (այս աշխատանքը իրականցրեցին ԱՄՆ-ը, Անգլիան, Ֆրանսիան,

ՆԱՏՕ-ն․․.)։

Օրինակ, սկզբում ստեղծել քաղբանտարկյալի կերպար, հետո ընդդիմադիր պատգամավորի, ի վերջո, հասնել իշխանության և վարել ապապետական և ապազգային քաղաքականություն։

Այս բոլորը միտված է հասարակության համոզմունքները ոչնչացնելուն, որպեսզի նա չհավատա այլևս ոչ ոքի։

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

