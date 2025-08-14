Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Իմ շքեղ պարգևը

13.08.2025 | 21:59
Օգոստոս 14
- Հիսուս, Դու եկար, որ մենք կյանք ունենանք
և ունենանք այն է’լ առավել:
- Կյանքը՝ հոգևոր, ֆիզիկական, իմացական:
Առատկյանքը, ուրախ կյանքը, հզոր կյանքը:
Այո, Ես եկել եմ սրանք ձեզ տալու համար:
Երբևէ մտածե՞լ եք, թե Իմ սիրտը որքան է տխրում, երբ մարդկանցից շատ քչերն են ընդունում Իմ այս ընտիր պարգևները:
Հապա պատկերացրեք՝ աշխարհի ամենամեծ ու ամենաընտիր շնորհը անվճար մատուցվում է ամենքին, և ոչ մեկը չի կամենում պարզել ձեռքը և վերցնել այն:
Այս բանը թող ձեզ հետ չկատարվի:
Ջանացեք ստանալ այն և գործածել:
