Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Եթե Նժդեհն իմանար, որ իրեն նիկոլի հետ են համեմատում, երևի ամոթից նորից գերեզման իջներ

Եթե Նժդեհն իմանար, որ իրեն նիկոլի հետ են համեմատում, երևի ամոթից նորից գերեզման իջներ

Եթե Նժդեհն իմանար, որ իրեն նիկոլի հետ են համեմատում, երևի ամոթից նորից գերեզման իջներ
14.08.2025 | 11:54

«Մարդ» ինչ աստիճանի պետք է սողա, քծնի, շողոքորթի, որ հրապարակավ հայտարարի.

«Երկրորդ Նժդեհը, որ ծնվեց ու փրկեց Սյունիքը, դա փաշինյանն է»։

Ոռմտնոցու պերեդոզը զգո՞ւմ եք։

ՈՒ սրանք շատ անգամ այդ ամենն անվճար են անում՝ զուտ հայրենադավների ուշադրությունը գրավելու համար, նրանց լափին մոտ լինելու, իրենց քոսոտ ու անճաշակ արվեստի գործերը վաղը-մյուս օր քաղաքի մի անկյունում դնելու իրավունք ստանալու համար։

Նժդեհը ողջ լիներ, քեզ էլ, քո փաշինյանին էլ տնով-տեղով կշարեր ձորի բերան ու գիտես, թե ինչ կաներ։ Նժդեհը քո ու նիկոլի նմանների մասին ասում էր.

«Ծիծաղելի՛ է տկարի ներումը, ինչպես և նրա հաշտարար ոգին: Տկարին իրավունք չէ՛ տրված մեծահոգի լինելու: Նա չի՛ էլ կարող այդպիսին լինել: Մեր ներումը կշարժեր աշխարհի նողկա՛նքը միայն: Ներե՞ լ եք ուզում - հաղթե՛ք նախ»։

Դուք ոչ հաղթել եք, ոչ էլ հարգանքի արժանացել։ Դուք շարունակել եք սողալ ու քծնել, որովհետև դա է ձեր բնությունը։

Սողալու համար ծնվածը թռչել չի կարող, դա էլ հո աքսիոմա է։

Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Դիտվել է՝ 67

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում
Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.