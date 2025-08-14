Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Պուտինը Ալյասկա է մեկնում ոչ թե միայնակ, այլ BRICS-ի երկրների հետ՝ թիկունքում

Պուտինը Ալյասկա է մեկնում ոչ թե միայնակ, այլ BRICS-ի երկրների հետ՝ թիկունքում

Պուտինը Ալյասկա է մեկնում ոչ թե միայնակ, այլ BRICS-ի երկրների հետ՝ թիկունքում
14.08.2025 | 12:00

Պուտինի և Թրամփի հանդիպումից առաջ BRICS-ի երկրները աննախադեպ համախմբվածություն են ցուցաբերում ։

«Ընդհանուր պատկերը նման է ԲՐԻԿՍ-ի հավաքական դիրքորոշման ցուցադրմանը Պուտինի եւ Թրամփի բանակցություններից առաջ ։ Ֆորմալ առումով հանդիպումներից յուրաքանչյուրը ներկայացվում է որպես երկկողմ, սակայն դրանց սինխրոնիզմն ու հռետորաբանությունը ազդանշան են ստեղծում ԱՄՆ-ին առ այն, որ Ռուսաստանն ունի դիվանագիտական թիկունք», - նշում է վերլուծաբան Վլադիմիր Չերնովը (Freedom Finance Global) ։

ԲՐԻԿՍ-ի առանցքային առավելությունը, նրա խոսքով, տնտեսությունների փոխլրացումն է. Ռուսաստան՝ էներգետիկ ռեսուրսներ,

Չինաստան՝ արդյունաբերություն,

Հնդկաստան՝ ՏՏ ոլորտ,

Բրազիլիա՝ գյուղատնտեսական ոլորտ:

Հայկ ՀԱԽՆԱԶՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 54

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում
Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.