Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.08.2025
 
Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Պուտինի հետ օգոստոսի 15-ի հանդիպմանը չի քննարկի ուկրաինական տարածքների հարցը։ Այս մասին նա հայտարարել է չորեքշաբթի օրը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ առցանց կոնֆերանսի ժամանակ՝ հայտնում են NBC News-ի և CNN-ի աղբյուրները։ Նրանց խոսքով՝ Թրամփը վստահեցրել է, որ պատրաստվում է հասնել անվերապահ հրադադարի։               
 
Նորություններ » «Ռազմավարական մեկուսացման» մեջ

«Ռազմավարական մեկուսացման» մեջ

«Ռազմավարական մեկուսացման» մեջ
14.08.2025 | 12:21

Հայաստանի դիրքը միջազգային համակարգում ցույց է տալիս, որ երկիրը գտնվում է «ռազմավարական մեկուսացման» մեջ։

Իրավիճակ, որն առաջանում է, երբ ազգային-պետական մակարդակում կայուն և հուսալի դաշնակիցները բացակայում են, քանի որ երկիրն ինքը վստահելի չէ։

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա հայեցակարգը բերել է նրան, որ Հայաստանն իր շահերի ճգնաժամային իրավիճակներում չունի որևէ ռազմավարական դաշնակից։

Կայուն դաշնակիցների բացակայությունն առաջացավ, երբ տարածաշրջանի հզոր պետությունների շահերը ստորադասվեցին տարածաշրջանից դուրս գտնվող ուժերի շահերին։

Արդյունքն ավանդական դաշինքներից Հայաստանի դուրս գալն է։

Իսկ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հետ հարաբերությունները չեն կարող լինել երկարաժամկետ և ռազմավարական, քանի որ նրանց շահերի պաշտպանը մեր տարածաշրջանում Թուրքիան է, ուստի իրենք չեն կարող լինել Հայաստանի վստահելի գործընկեր։

Դրա վառ օրինակն է Ադրբեջանի կողմից Արցախի հայաթափումը և Հայաստանի տարածքի օկուպացումը։

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 27

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում
Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.