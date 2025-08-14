Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Պուտինի հետ օգոստոսի 15-ի հանդիպմանը չի քննարկի ուկրաինական տարածքների հարցը։ Այս մասին նա հայտարարել է չորեքշաբթի օրը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ առցանց կոնֆերանսի ժամանակ՝ հայտնում են NBC News-ի և CNN-ի աղբյուրները։ Նրանց խոսքով՝ Թրամփը վստահեցրել է, որ պատրաստվում է հասնել անվերապահ հրադադարի։               
 
Պատիժ չկա

Պատիժ չկա
14.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 15
Պետք է խրախուսեմ ձեր ընթացքը: Դուք պատիժ այլևս չեք կրի անցյալում գործած ձեր մեղքերի համար: Ընդունեք Իմ խոսքերը, որ հաղորդվեցին ձեզ ամեն օր` տարեսկզբից սկսած, և ամեն ինչ արեք` ինչպես Ես եմ ասում: Ես ձեզ ճանապարհի ուղղություն եմ ցույց տալիս: Բայց դուք չկարողացաք հնազանդվել Ինձ ամբողջովին:
Ես ծրագիր ունեմ, որը միայն այս ձևով կարող է ի հայտ գալ և իրագործվել: Շատ հազվադեպ են գտնվում երկու միակամ հոգիներ, որոնք ցանկանանմիայն Իմ կամքը կատարել և կամենան միայն Ինձ ծառայել:
Միությունը հրաշագործ է:
Ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ ցանկանում եմ գործածել ձեզ: Արդեն վաղուց Իմ աշխարհը Իմ իրավասության տակ կլիներ, եթե Իմ ծառայության տակ լինեին այսպիսի Երկու հոգիներ:
Միշտ` «երկու, երկու»:
Տարածաշրջանային

Թրամփի` Խաղաղության նոբելյան մրցանակի հավակնությունը միայն չի կարող Անդրկովկասում ուժային կառուցակարգի վերաձևավորման հանգեցնել

Թրամփի` Խաղաղության նոբելյան մրցանակի հավակնությունը միայն չի կարող Անդրկովկասում ուժային կառուցակարգի վերաձևավորման հանգեցնել

Հենց այս ամենն է ընկած եղել 2018-ի «թավշյա հեղափոխության» նպատակների հիմքում։ Այդ մեծ խաբեությունից ամիսներ անց` 2018-ի հոկտեմբերին, դեռ Բոլթոնն էր ՀՀ ԱԺ-ում հայտարարում, որ ՀՀ-ն սպառազինության ռուսական կողմնորոշման հարցը պետք է վերանայի, իսկ Իրանի հետ սահմանը, ինչպես Բոլթոնի այցից հետո հայտարարում էր Նիկոլը, աշխարհաքաղաքական հանգամանքների բերումով կարող է փակվել...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում
Հայաստանը ոչ մեկին բաց չի թողնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
