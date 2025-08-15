Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2025
 
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը ողջունել է Անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամների՝ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի երկխոսությունը։ Միևնույն ժամանակ, նա կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել ՈՒկրաինայում։               
 
Նորություններ » Ահազանգ. սա ի՞նչ նոր այլանդակություն է

Ահազանգ. սա ի՞նչ նոր այլանդակություն է

Ահազանգ. սա ի՞նչ նոր այլանդակություն է
15.08.2025 | 10:19

Անցած օրը լվացք եմ փռել։ Ինչ-որ անսովոր, խեղդող ծխահոտ լցվեց բաց պատուհանից։ Սարսափած հավաքեցի լվացքը, մտածելով, որ երևի Նուբարաշենի այրվող աղբանոցի ծուխը մեր թաղամաս` Նոր Նորքի առաջին զանգված է հասել։

Իրիկնադեմին իջա գնումների և ի՞նչ. շենքի մոտ դրված աղբարկղից ծուխ է բարձրանում։

Զարմացած ետ եմ դառնում, հարցնում շենքի մոտի աղբարկղերի հարևանությամբ գտնվող բանջարեղենի խանութի շուրջ օրն անցկացնող կանանց, թե չե՞ն տեսել` ո՞վ է կրակ գցել աղբարկղի մեջ։

«Բիբիսի» կանանցից մեկը մի տեսակ սովորական, անտարբեր պատասխանեց.

- Ի՞նչ է` նո՞ր եք տեսնում, հաճախ են նման բաներ լինում։

Ա՜յ քեզ բան, ա՜յ քեզ նոր այլանդակություն։

Քաղաքապետարան-թաղապետարան եք, ինչ զահրումար շան ոտնուգլուխ եք, ինչու՞ համապատասխան ծառայությունները չեն հետևում, որ այս այլանդակությունները կանխվեն։

Վերջապես սա քաղա՞ք է, մայրաքաղա՞ք, թե՞ այլանդականոց։

Կարինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Դիտվել է՝ 283

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի` Խաղաղության նոբելյան մրցանակի հավակնությունը միայն չի կարող Անդրկովկասում ուժային կառուցակարգի վերաձևավորման հանգեցնել

Թրամփի` Խաղաղության նոբելյան մրցանակի հավակնությունը միայն չի կարող Անդրկովկասում ուժային կառուցակարգի վերաձևավորման հանգեցնել

Հենց այս ամենն է ընկած եղել 2018-ի «թավշյա հեղափոխության» նպատակների հիմքում։ Այդ մեծ խաբեությունից ամիսներ անց` 2018-ի հոկտեմբերին, դեռ Բոլթոնն էր ՀՀ ԱԺ-ում հայտարարում, որ ՀՀ-ն սպառազինության ռուսական կողմնորոշման հարցը պետք է վերանայի, իսկ Իրանի հետ սահմանը, ինչպես Բոլթոնի այցից հետո հայտարարում էր Նիկոլը, աշխարհաքաղաքական հանգամանքների բերումով կարող է փակվել...

Սոցցանցային գրառումներ

Այսօր մեծանուն բանաստեղծ ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ծննդյան օրն է
Այսօր մեծանուն բանաստեղծ ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ծննդյան օրն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.