Հայաստանի կառավարիչի հետ ընտրության գնալու ձգտումը նշանակում է.
ա) գիտես, որ չես ունենալու ժողովրդի լայն աջակցություն, գնում ես ուղղակի մանդատ կպցնելու,
բ) ամբողջապես մաքրում ես նրա հանցանքները (պատերազմի ներքաշում, Արցախի կորուստ, Սյունիքի հանձնում, պետականության թուլացում...),
գ) ապահովում ես նրա լեգետիմությունը և հաստատում այն կեղծ թեզը, որ ինքն արդար ընտրություններ է կազմակերպում և գործել է ժողովրդի անունից,
դ) դառնում ես նրա հանցակիցը, նպաստում հայկական պետականության լիարժեք կորստին, տարածքի թրքացմանը:
Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ