Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2025
 
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը ողջունել է Անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամների՝ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի երկխոսությունը։ Միևնույն ժամանակ, նա կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել ՈՒկրաինայում։               
 
Նորություններ » Այգաբացն իմ հայրենի լեռներում

Այգաբացն իմ հայրենի լեռներում

Այգաբացն իմ հայրենի լեռներում
15.08.2025 | 11:13

Այգաբացն իմ հայրենի լեռներում անկրկնելի է ու չքնաղ: Պարզկա, աստղաշատ գիշերը ծեր կնոջ նման դժվարությամբ է հավաքում իր սև շրջազգեստի փեշերը անդնդախոր ձորերից:

Գիշերը չի ուզում զիջել իր իշխանությունը Արևին: Սակայն երկինք մխրճված հինավուրց լեռները չեն ուզում հնազանդվել Գիշերին, պատռում են նրա սևաթույր կուրծքն ու ողջունում Արեգակի մուտքը, քանզի Արևը նրանց քարեղեն, հուժկու սրտում իր կարմիր կրակն է վառել:

Արթնանում է Արևը: Գեղեցկուհու նազանքով տարածում է ոսկեզօծ վարսերը և շաղ տալիս հպարտ լեռների ճերմակ գագաթներին, գրկում է իր ոսկեհուռ մատներով նրանց առնական պարանոցը:

Թելաշարից պոկված ու փայլուն ուլունքների նման շաղ եկած աստղերը Արևի պայծառությունից խամրում ու գունատվում են մեկեն և թաքնվում, կորչում տիեզերքի անհունում: Արևն իր ողջ շքեղությամբ կռթնում է ձյունապատ լեռների աստվածամերձ կատարներին, որոնք նրա ճառագայթներից փայլում են երփներանգ ադամանդի պես:

Արևը հպարտ, սիգաճեմ բարձրանում է երկնակամարով ու անփութորեն չորս կողմ նետում իր շքեղ ծիրանիի քղանցքները:

Լեռների կուրծքը զարդարող սաղարթախիտ ծառերը սվսվում են վաղորդյան հովից և հանդարտ բացում Արևի պայծառ լույսից կկոցած աչքերը: Թաքստոցից դուրս ցատկած քարայծը, քարերը գլորելով, կանգնում է ժայռի կատարին և դիմավորում այգաբացը, որն ամեն օր դյութիչ հեքիաթի նման նորովի է կրկնվում:

Լեռների Արծիվը հպարտ ու ասես արհամարհանքով է նայում լեռներն ի վար` դեպի անդնդախոր ձորերը, ապա թափահարում է հուժկու թևերն ու թռչում լեռներն ի վար` իր որսն անելու:

Շուտով դաշտերում և այգիներում հայտնվում են շինականները` իրենց առաջին աղոթքն ասելու Արևին ու Հողին և արդար աշխատանքին:

Սկսվում է Աստծո Օրը, որ նաև մարդունն է:

Խաղաղ է ու ստեղծագործ մեր լեռների լանջերին ապրող մարդը:

Եվ այդ խաղաղ և ստեղծագործ Ոգին տարածվում է լեռներն ի վեր և անդունդներն ի վար, սփռվում է դաշտերում և անդաստաններում, արտերում և այգիներում և մարդկանց հոգում:

Գեղեցիկ է ու կախարդիչ այգաբացն իմ հայրենի լեռներում:

Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ

1969 թ.

Հ.Գ․

ՈՒ՞ր կորան կախարդական ու հոգեհմա, բարի խաղաղությամբ լեցուն մեր Այգաբացները:

Ո՞վ խորտակեց մեր հուզառատ, երազներով լի և անվրդով Այգաբացները:

Նզովք նրան․․.

Դիտվել է՝ 305

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի` Խաղաղության նոբելյան մրցանակի հավակնությունը միայն չի կարող Անդրկովկասում ուժային կառուցակարգի վերաձևավորման հանգեցնել

Թրամփի` Խաղաղության նոբելյան մրցանակի հավակնությունը միայն չի կարող Անդրկովկասում ուժային կառուցակարգի վերաձևավորման հանգեցնել

Հենց այս ամենն է ընկած եղել 2018-ի «թավշյա հեղափոխության» նպատակների հիմքում։ Այդ մեծ խաբեությունից ամիսներ անց` 2018-ի հոկտեմբերին, դեռ Բոլթոնն էր ՀՀ ԱԺ-ում հայտարարում, որ ՀՀ-ն սպառազինության ռուսական կողմնորոշման հարցը պետք է վերանայի, իսկ Իրանի հետ սահմանը, ինչպես Բոլթոնի այցից հետո հայտարարում էր Նիկոլը, աշխարհաքաղաքական հանգամանքների բերումով կարող է փակվել...

Սոցցանցային գրառումներ

Այսօր մեծանուն բանաստեղծ ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ծննդյան օրն է
Այսօր մեծանուն բանաստեղծ ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ծննդյան օրն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.