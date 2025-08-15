Հայաստանը կառավարվում և 18 թվից կառավարվել է ՏՏ և ԱԲ միջոցով

Այդ մասին բազմաթիվ գրառումներ եմ արել և անում:
Դեռևս 2018-ից խոսում եմ սցենարավորման, օրակարգերի տարբեր տեսակների, հանրային կառավարման կուռ մեթոդի մասին։
Մենք նետ ու աղեղի դարում ենք դեռ ապրում և ոչ մի կերպ չենք պատկերացնում, թե 18 թվից ինչ է կիրառվում մեր դեմ։
Էն, որ շատերի պատկերացմամբ ԱԲ-ն մի քանի տարեկան է, նշանակում է՝ ԱԲ-ն մի քանի տարի է, ինչ բաց է լայն հանրության համար։
Իսկ որ «ընտրվածների» համար այն հասանելի է արդեն շուրջ մեկ տասնամյակից ավելի, սա փաստ է։
Կոնկրետ ասել, թե երբ է ԱԲ-ն մտել Հայաստան բարդ է, բայց որ 18 թվին իրականացվածը համակարգված էր և մինչ այդ արդեն 16 ից հետո այն ՀՀ ում կիրառելի էր, սա հաստատ։
ՈՒ լրիվ ընկալելի է, որ ընդդիմությունն անվերջ պարտվում է, բայց ոչ թե իշխանություններին, այլ նեյրոնային ցանցերին։
Արթուր ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ