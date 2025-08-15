1. Նիկոլը դատվելու է ու իր ստորագրած բոլոր փաստաթղթերը դառնալու են առ ոչինչ:
2. Արցախցին վերադառնալու է իր տուն:
3. Հայաստանի սահմանները գծվելու են միջազգային իրավունքի ու փաստաթղթերի հիման վրա:
4. Այսօր Ադրբեջանի միակ հաղթական զենքը նիկոլի իշխանությունն է:
5. Ադրբեջանը պատերազմ չի հաղթել, իրեն օգնել են Թուրքիան, Իսրայելը, սիրիացի վարձկանները և ՀՀ քաղաքական ու ռազմական ղեկավարությունը։
Այս կետերի արձանագրումից նետված են ոչ միայն թուրքերը, այլ Հայաստանում նրանց աջակիցները։
Կարող եք տարածել, եթե համաձայն եք։
Վարդան ՀԱԿՈԲՅԱՆ