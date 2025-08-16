Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը ողջունել է Անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամների՝ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի երկխոսությունը։ Միևնույն ժամանակ, նա կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել ՈՒկրաինայում։               
 
Ամենակա՛լ Աստված, բոլոր արարածների՛ Արարիչ,
Դու, որ Քո Միածին Որդուն ուղարկեցիր աշխարհ.
Նա եկավ ու փրկեց տիեզերքը մեղքից,
բժշկեց քո ժողովրդի ախտերն ու հիվանդությունները,
հաղթեց մահվանը և մեզ վերափոխեց կյանքի ու անմահության։
Արդ, աղաչում ենք Քեզ,
մեր Տեր Աստվա՛ծ,
Ամենակարող Աջդ այս հիվանդների վրա պահի՛ր
և բժշկի՛ր նրանց ցավերն ու հիվանդությունները,
որպեսզի Քե՛զ փառաբանեն,
հոգու և մարմնի Բժի՛շկ,
և հավատով խոստովանեն ահեղ Աստվածությունդ,
և Քեզ վայել են փառք ու իշխանություն,
հավիտյանս հավիտենից.
ամեն։
Տարածաշրջանային

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Պետք է առնվազն անհույս նեոլիբերալ լինես, որպեսզի հավատաս այն պնդումներին, որ «Թրամփի երթուղին» թույլ կտա էապես բարձրացնել Հայաստանի անվտանգությունը: Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ թեև Վաշինգտոնը ռազմական ներկայություն չի ունենա Սյունիքում, սակայն ամերիկյան կապիտալը թույլ չի տա այստեղ որևէ էսկալացիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Այսօր մեծանուն բանաստեղծ ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ծննդյան օրն է
Այսօր մեծանուն բանաստեղծ ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻ ծննդյան օրն է

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
