Աղոթարան
Ամենակա՛լ Աստված, բոլոր արարածների՛ Արարիչ,
Դու, որ Քո Միածին Որդուն ուղարկեցիր աշխարհ.
Նա եկավ ու փրկեց տիեզերքը մեղքից,
բժշկեց քո ժողովրդի ախտերն ու հիվանդությունները,
հաղթեց մահվանը և մեզ վերափոխեց կյանքի ու անմահության։
Արդ, աղաչում ենք Քեզ,
մեր Տեր Աստվա՛ծ,
Ամենակարող Աջդ այս հիվանդների վրա պահի՛ր
և բժշկի՛ր նրանց ցավերն ու հիվանդությունները,
որպեսզի Քե՛զ փառաբանեն,
հոգու և մարմնի Բժի՛շկ,
և հավատով խոստովանեն ահեղ Աստվածությունդ,
և Քեզ վայել են փառք ու իշխանություն,
հավիտյանս հավիտենից.
ամեն։
