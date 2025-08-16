Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2025
 
Ալյասկայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը ավարտվել է առանց ՈՒկրաինայում հրադադարի համաձայնագրի կնքման։ Թրամփը հայտարարել է, որ հիմա «ամեն ինչ կախված է Զելենսկուց»։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել։ Պուտինը Թրամփին հրավիրել է Մոսկվա։               
 
Նորություններ » Մենք դեռ այստեղ ենք

Մենք դեռ այստեղ ենք

Մենք դեռ այստեղ ենք
16.08.2025 | 11:09

Կան ազգեր, որոնց պատմության էջերը երբեք չեն փակվում։ Մերն այդպիսին է։

Միշտ բաց, միշտ հարթակի վրա՝ երբեմն գովեստի, հաճախ՝ ցավի պատմություն դառնալու համար։ Մենք ապրում ենք այդ բաց էջերի մեջ, ինչպես մարդիկ, որոնց տան դուռը երբեք չի փակվում։ Ոչինչ չի մնում ներսում, ոչինչ չի մնում մերը միայն։

Այսօր հայը քայլում է իր հողում, բայց աչքերի խորքում միշտ մի ուրիշ սահման կա՝ անտեսանելի, բայց զգացվող։

Մենք ապրում ենք օրեր, երբ առավոտյան լուրերը լսելը դարձել է կամքի փորձություն։ Մեր սեղաններին դեռ հաց կա, բայց խոսակցություններում հաճախ կորստի համն է։ Մենք սպասում ենք, թե երբ կդադարեն չար լուրերը, բայց ներքուստ գիտենք՝ այդ սպասման մեջ արդեն մի ամբողջ կյանք է անցել։

Այդտեղ է ծնվում այսօրվա հայի լռությունը։ Դա վախի լռություն չէ, այլ հոգնածության։ Մենք այնքան ենք խոսել, աղաղակել, ապացուցել, որ հիմա բառերը թվում են թեթև՝ այն բեռի համեմատ, որ կրում ենք։

Երբեմն թվում է՝ լռելը միակ միջոցն է պահպանելու մնացած ուժը։

Բայց այդ լռության տակ կա մի բան, որ երբեք չի մարում՝ հիշողության կրակը։ Մենք կարող ենք լռել, բայց չենք կարող մոռանալ։ Եվ այդ կրակը ոչ միայն հիշողություն է, այլ նաև հույսի կայծ։ Հույս, որ մեր պատմությունը չի ավարտվել այստեղ։

Հույս, որ մենք դեռ կվերագտնենք մեզ՝ առանց կորստի ստվերը ուսերին կրելու։

Վերագտնել մեզ՝ նշանակում է գտնել մեր ուժը ոչ միայն անցյալում, այլ նաև ապագայի հավատում։ Հավատ, որ կկառուցենք երկիր, որտեղ մեր երեխաները կսովորեն ոչ թե գոյատևել, այլ ապրել։

Որտեղ լռությունը կլինի խաղաղության լռություն, ոչ թե հոգնածության։

Հույսը չի մարում, քանի դեռ մենք շարունակում ենք քայլել՝ նույնիսկ փոքր քայլերով։

Եվ այդ քայլերը, որքան էլ դանդաղ, մի օր մեզ կհանեն մթությունից՝ դեպի լույսի դաշտ։

Դաշտ, որտեղ գարնան քամին կբերի ծաղկող ծիրանենիների բույրը, որտեղ հողի շունչը կլինի ազատ, և մենք էլ՝ նրա հետ։

Եվ երբ գա այդ օրը, մենք կհասկանանք, որ նույնիսկ մեր ամենամութ լռության մեջ կրակը երբեք չի հանգցվել։

Մենք դեռ այստեղ ենք։

Եվ մենք մեզ կվերագտնենք՝ նորից և ընդմիշտ։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 180

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Պետք է առնվազն անհույս նեոլիբերալ լինես, որպեսզի հավատաս այն պնդումներին, որ «Թրամփի երթուղին» թույլ կտա էապես բարձրացնել Հայաստանի անվտանգությունը: Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ թեև Վաշինգտոնը ռազմական ներկայություն չի ունենա Սյունիքում, սակայն ամերիկյան կապիտալը թույլ չի տա այստեղ որևէ էսկալացիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Անվճռական ընդդիմություն
Անվճռական ընդդիմություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.