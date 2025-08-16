Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ալյասկայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը ավարտվել է առանց ՈՒկրաինայում հրադադարի համաձայնագրի կնքման։ Թրամփը հայտարարել է, որ հիմա «ամեն ինչ կախված է Զելենսկուց»։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել։ Պուտինը Թրամփին հրավիրել է Մոսկվա։               
 
Անկախ բանակցությունների արդյունքներից՝ հանդիպումն ունի շրջադարձային նշանակություն նոր աշխարհակարգի ձևավորման հարցում

16.08.2025 | 11:41

Եվ այսպես, Ալյասկայում հանդիպեցին միջուկային երկու գերհզոր տերությունների ղեկավարները: Անկախ բանակցությունների արդյունքներից՝ հանդիպումն ունի շրջադարձային նշանակություն նոր աշխարհակարգի ձևավորման համար: Այժմ անհրաժեշտ է արձանագրել, թերևս, շատ կարևոր մի իրողություն. ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանը մեկուսացնելու և դրակոնյան պատժամիջոցներով ծնկի բերելու Ջո Բայդենի, Մակրոնի, Շոլցի և Բորիս Ջոնսոնի ծրագիրը տապալված է: Անկախ ամեն ինչից՝ պետք է նշել կրեմլյան դիվանագիտության հաղթանակը, Ռուսաստանը ճեղքեց մեկուսացման օղակը, այնպիսի հսկաներ, ինչպես Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, տարածաշրջանային մոտ հարևաններ Թուրքիան և Իրանը չմիացան պատժամիջոցներին: Շարունակվեց Շանհայի կազմակերպության և ԲՐԻԿՍ-ի գործունեությունը, որոնք նույնիսկ ընդլայնվեցին: Եվ ահա շրջադարձային ճեղքումը՝ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը:

Մինչդեռ Հայաստանի արևմտամետ «քաղաքագիտունների» մարտական փորձանքագետները մոտ երեք ու կես տարի ցնցում էին հանրությանը մեկ ու կես ամսում Ռուսաստանի ջախջախման և փլուզման մասին իրենց մարգարեսկան կանխատեսումներով: Մեկը գրում էր ռուսական խորտակվող նավի, մյուսը հայտարարում էր ուկրաինական բանակի կողմից ռուսական ծնոտը ջարդելու, մյուսն այսօր վերլուծական էր գրել, գրողի ծոցն» ուղարկելով ԵԱՏՄ-ին և այլ մտքի գոհարներ, որոնք «ալեկոծում» են մեդիա դաշտը: Ես պատկերացնում եմ՝ ինչ ընկճախտի մեջ է հիմա Զելենսկին և նրա եվրոպացի հովանավորներ Մակրոն-Մերց-Սթարմեր եռյակը:

Գարիկ Քեռյան

