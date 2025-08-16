Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2025
 
Ալյասկայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը ավարտվել է առանց ՈՒկրաինայում հրադադարի համաձայնագրի կնքման։ Թրամփը հայտարարել է, որ հիմա «ամեն ինչ կախված է Զելենսկուց»։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել։ Պուտինը Թրամփին հրավիրել է Մոսկվա։               
 
Կողմերի հիմնական նպատակներն ու առաջնահերթությունները և հանդիպման արդյունքների անորոշությունը

16.08.2025 | 12:21

Թրամփի և Պուտինի գագաթնաժողովի ադյունքների գնահատման ժամանակ պետք է առաջնորդվել նույն ունիվերսալ սկզբունքով, ըստ որի, այդ արդյունքներն արտացոլում են կողմերի հզորությունները, որոնք էլ, իրենց հերթին, պայմանավորվում են նրանց ուժի և մտքի կոմբինացիայով։

Գագաթնաժողովի արդյունքների ադեկվատ մեկնաբանման համար նպատակահարմար է առաջին հերթին համեմատել դրանից առաջ կողմերի հիմնական նպատակներն ու առաջնահերթությունները հանդիպումից հետո հիմնական բացահայտ արդյունքների հետ։

Արևմուտքի հիմնական նպատակը հրադադարն էր, իսկ ռուսական կողմին ձեռնտու էր հաջողությամբ ընթացող ռազմական գործողությունների շարունակումը։

Գագաթնաժողովի արդյունքների անորոշության պայմաններում մի բան հստակորեն հայտնի է, այն, որ ռազմական գործողությունները նույն թափով շարունակվում են։

Այստեղից էլ՝ հանդիպման արդյունքնորի միարժեք գնահատականը։

Պավել Բարսեղյան

