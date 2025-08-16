Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ալյասկայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը ավարտվել է առանց ՈՒկրաինայում հրադադարի համաձայնագրի կնքման։ Թրամփը հայտարարել է, որ հիմա «ամեն ինչ կախված է Զելենսկուց»։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել։ Պուտինը Թրամփին հրավիրել է Մոսկվա։               
 
Զելենսկին աջակցում է եռակողմ գագաթնաժողովի գաղափարին` ՈՒկրաինա-ԱՄՆ-Ռուսաստան ձևաչափով

16.08.2025 | 12:46

Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցից հետո Ուկրաինայի նախագահը հաստատել էր, որ պատրաստվում է օգոստոսի 18-ին մեկնել Վաշինգտոն՝ Թրամփի հետ բանակցությունների։ Սա փետրվարյան հանդիպումից հետո Զելենսկու առաջին այցելությունը կլինի Վաշինգտոն։

Ըստ տեղեկությունների, Թրամփը Զելենսկուն և ՆԱՏՕ-ի առաջնորդներին հայտնել է, որ Պուտինը ոչ թե հրադադար է ցանկանում, այլ ցանկանում է հասնել համակողմանի և ամբողջական համաձայնության՝ պատերազմը դադարեցնելու մասին։

Միաժամանակ Զելենսկին հայտնել է, որ Ուկրաինան հաստատում է պատրաստակամությունը աշխատել հնարավորինս արդյունավետ՝ հանուն խաղաղության, և աջակցում է եռակողմ գագաթնաժողովի գաղափարին` Ուկրաինա-ԱՄՆ-Ռուսաստան ձևաչափով։

Արա Պողոսյան

