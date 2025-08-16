Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2025
 
Ալյասկայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը ավարտվել է առանց ՈՒկրաինայում հրադադարի համաձայնագրի կնքման։ Թրամփը հայտարարել է, որ հիմա «ամեն ինչ կախված է Զելենսկուց»։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել։ Պուտինը Թրամփին հրավիրել է Մոսկվա։               
 
Նորություններ » Առանց Ռուսաստանի հետ արդյունավետ փոխգործակցության ԵՄ-ը զրկվում է մրցունակ տնտեսություն ունենալու հնարավորությունից

Առանց Ռուսաստանի հետ արդյունավետ փոխգործակցության ԵՄ-ը զրկվում է մրցունակ տնտեսություն ունենալու հնարավորությունից

Առանց Ռուսաստանի հետ արդյունավետ փոխգործակցության ԵՄ-ը զրկվում է մրցունակ տնտեսություն ունենալու հնարավորությունից
16.08.2025 | 14:27

ԵՄ-ի ողբերգությունը ձախ լիբերալ նախագիծ կառուցելու մեջ է։ Ձախ լիբերալ նախագիծը ենթադրում է թշնամական տրամադրություն Ռուսաստանի հանդեպ, իսկ առանց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ԵՄ-ը չի կարող բալանսավորել իր հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ։ Առանց Ռուսաստանի հետ արդյունավետ փոխգործակցության ԵՄ-ը զրկվում է մրցունակ տնտեսություն ունենալու հնարավորությունից, բայց մյուս կողմից էլ` Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նպաստում են ԵՄ-ի ներսում աջ ուժերի քաղաքական ակտիվության աճին, ինչը վտանգ է ձախ լիբերալ նախագծի համար։

Եվրոպական ձախ լիբերալ նախագիծը, ներքաղաքական առաջնահերթությամբ պայմանավորված մերժելով Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը, հույս ուներ իր կենսունակությունն ու մրցունակությունն ապահովել գլոբալ հարավի ռեսուրսների և Չինաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների հաշվին, բայց այստեղ էլ չհաշվարկեց ամենակարևորը.

1. Այս կերպ հակադրվելու է ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև ԱՄՆ-ին, հատկապես, երբ իշխանությունը կենտրոնացած լինի աջ ուժերի ձեռքում, ինչպիսին, օրինակ, Թրամփի ադմինիստրացիան է։

2. Աշխարհատնտեսական հաղորդակցության ուղիների կառավարման ռեսուրսի սահմանափակությունը, ինչը նախ և առաջ դրսևորվում է ռազմատեխնիկական ինքնուրուն պոտենցիալի բացակայությամբ, իսկ ԵՄ-ը ռազմական ուժեղ պոտենցիալ չունի։

Ուկրաինայի` որպես հակառուսական նախագծի շահառուներն իր սկզբանե եվրոպացիներն էին, որոնք նպատակ ունեին Ռուսաստանի շրջանցմամբ տնտեսական կապեր ստեղծել Չինաստանի հետ։ Բայց գործընթացի կառավարումն ինչ-որ պահի ամերիկացիները վերցրին իրենց ձեռքը` աչք փակելով Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելու հանգամանքի վրա, որովհետև հենց Ղրիմն ու Ուկրաինայի արևելյան շրջաններն էին Չինաստան-Եվրոպա տնտեսական կապուղու կարևոր հանգույցները։

Նույնը տեղի ունեցավ մեր պարագայում. քանի դեռ գործընթացն ընթանում էր Նոյեմբերի 9-ի համաձայնության տրամաբանությամբ, այսինքն` կապուղիների հսկողությունն իրականացնելու էր Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը կարծես պասիվ դիտորդի դերում էր, իսկ երբ Միշելը, Բորելը, Մակրոնն ու ֆոն դեր Լեյենը սկսեցին ակտիվություն ցուցաբերել, այսպես կոչված, Զանգեզուրի միջանցքը շահագործելու հարցում, հայտնվեց Թրամփն իր «խաղաղարար» առաքելությամբ, իսկ Ռուսաստանի մոտ տեսնում ենք պասիվ-կրավորական դիրքորոշում։

Գարեգին Պետրոսյան

Դիտվել է՝ 147

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Պետք է առնվազն անհույս նեոլիբերալ լինես, որպեսզի հավատաս այն պնդումներին, որ «Թրամփի երթուղին» թույլ կտա էապես բարձրացնել Հայաստանի անվտանգությունը: Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ թեև Վաշինգտոնը ռազմական ներկայություն չի ունենա Սյունիքում, սակայն ամերիկյան կապիտալը թույլ չի տա այստեղ որևէ էսկալացիա...

Սոցցանցային գրառումներ

Անվճռական ընդդիմություն
Անվճռական ընդդիմություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.