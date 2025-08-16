Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ալյասկայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը ավարտվել է առանց ՈՒկրաինայում հրադադարի համաձայնագրի կնքման։ Թրամփը հայտարարել է, որ հիմա «ամեն ինչ կախված է Զելենսկուց»։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել։ Պուտինը Թրամփին հրավիրել է Մոսկվա։               
 
Թրամփը մոռացավ պատժամիջոցների մասին, Պուտինն էլ նահանջի քայլ չկատարեց

16.08.2025 | 15:38

Գերագույն կոնֆրոնտացիոն իրավիճակներում հակամարտության կողմերը առաջնորդվում են մաքուր ռացիոնալ մոտեցումներով, որի նպատակը բոլոր կողմերի համար ձգտումն է դեպի առավելագույն ընդհանրացված շահը և նվազագույն ընդհանրացված կորուստը։

Այն դեպքերում, երբ նման կոնֆրոնտացիոն իրավիճակներում հակամարտող կողմերի միջև, բացի ռացիոնալ մոտեցումներից, առկա են լինում նաև իռացիոնալի տարրերը և փոխադարձ հանդուրժողականությունը, ապա դա բացատրել այլ կերպ, քան հակամարտ կողմերի ընդհանուր հակառակորդ կամ, ծայրահեղ դեպքում էլ, ընդհանուր թշնամի ունենալը, հնարավոր չէ։

Հենց այդ իռացիոնալի ներկայությամբ էր զարմանալի Թրամփի ու Պուտինի հանդիպումը Ալյասկայում, որի ընթացքում նրանք բացահայտորեն ուրախ էին հանդիպման համար, և, դրանից բացի, Թրամփը մոռացավ իր պատժամիջոցների մասին, իսկ Պուտինն էլ որևէ նահանջի քայլ չկատարեց, հետն էլ Թրամփին հրավիրեց Մոսկվա։

Ուժային բնույթի հակամարտություններով, ռիսկերով ու պոտենցիալ կորուստներով լի աշխարհում, երևի թե, ներկայում որևէ ուրիշ մարդկային զույգ չգտնվի, որն ունենա ավելի մեծ փոխադարձ սպասելիքներ ու պոտենցիալ շահեր, քան Թրամփն ու Պուտինը։

Պավել Բարսեղյան

