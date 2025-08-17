Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2025
 
Ալյասկայում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը ավարտվել է առանց ՈՒկրաինայում հրադադարի համաձայնագրի կնքման։ Թրամփը հայտարարել է, որ հիմա «ամեն ինչ կախված է Զելենսկուց»։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել։ Պուտինը Թրամփին հրավիրել է Մոսկվա։               
 
Բնությունը ժպտում է

Բնությունը ժպտում է
16.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 17
Կգամ անպայման:
Կգամ, քանի որ դուք Իմ կարիքն ունեք:
Մի շտապեք, երկար ժամանակով մնացեք Ինձ մոտ:
Իմայս արևալույսի, Իմ այս փառավոր մաքուր օդի, Իմ ներկայության ու Իմ խոսքի մեջ: Սրանք են, որ ինչ-որ մի ժամի օրը տոնական կդարձնեն անպայման:
Արևալույսը զվարթությամբ է լցնում մարդու սիրտը: Այդ բնության պայծառ ժպիտն է:
Մաքուր օդում շատ ժամանակ անցկացրեք: Արևը և օդը, վստահությունը և հավատքը Իմ ամենազորեղ դեղերն են: Վստահությունը Հոգու արյունն է, այդ նշանակում է պարուրել անձն աստվածային հոգով:
Հավատքն աստվածային հոգու հեղումն է մարդու հոգու մեջ:
Միտքը, հոգին ու մարմինը վերակազդուրման մշտական կարիքն ունեն:
Թող բարով գա` ասեք Իմ առանձնահատուկ վերաբերմունքին, որ ունեմ ձեր երկուսի նկատմամբ: Մոտեցեք Ինձ:
Հաճախ է բնությունը դառնում Իմ սպեղանին` հոգնած հոգիների ու սպառված մարմինների համար:
.