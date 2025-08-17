Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և հեռավար խոսակցության մյուս մասնակիցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ ցանկանում է օգոստոսի 22-ին ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի ղեկավարների մասնակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ ՌԴ նախագահի՝ Թրամփին ներկայացված խաղաղության պայմանները ներառում են ՈՒկրաինայի ամբողջական դուրսբերումը իր երկու արևելյան մարզերից։               
 
Երեքը միասին, այս հրեշի համեմատ, նույնիսկ հրեշտակներ են

17.08.2025 | 11:00

Ես այդպես էլ չեմ ընկալում բոլոր նրանց, ովքեր անցած երեսուն տարիների իրենց նեղությունների պատճառով նիկոլ են պաշտում։

Այ հարգելիներս, նախկին բոլոր երեք նախագահների օրոք այնքան եմ նեղվել, որ ստիպված հա արտագաղթել եմ։

Չեմ մանրամասնում, բայց իսկապես նեղվել եմ։ Սահմանն էլ դեռ մի անգամ գաղտնի անցա։

Բայց այդ ամենը չի նշանակում, որ նրանց վրա ունեցած քենս ինձ կուրացնի ու ես դառնամ նիկոլապաշտ։

Ախր սա տվել` նրանց անցել է։

Երեքը միասին այս հրեշի համեմատ նույնիսկ հրեշտակներ են։

Իհարկե, երկնքից վտարված։ Հա՛- հա՛- հա՛....

Ժողովուրդ, այնքան լավ երիտասարդներ կան մինչև քառասուն տարեկան կամ մի քիչ ավելի: Խելացի , կայացած։

Այդ հներին մոռացեք։

Առաջին հերթին պիտի այս հրեշից ազատվել։

Աշոտ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

