Ազգային ցեցեր

17.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և հեռավար խոսակցության մյուս մասնակիցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ ցանկանում է օգոստոսի 22-ին ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի ղեկավարների մասնակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ ՌԴ նախագահի՝ Թրամփին ներկայացված խաղաղության պայմանները ներառում են ՈՒկրաինայի ամբողջական դուրսբերումը իր երկու արևելյան մարզերից։               
 
17.08.2025 | 11:25

Հետաքրքիր ժողովուրդ ենք, նստած ուրիշի փողերն ենք հաշվում` սա էսքան ունի, նա էնքան ունի, սա միլիոն է դիզել, նա միլիարդ:

Ողջ օրը ուշքն ու միտքը ուրիշի ունեվածքն է, փոխարեն մտածեն, թե ինչու՞ իրենք հարուստ չեն։

Երկրի դժբախտություններն անգամ կապում են հարևանների ու ազգակիցների հարստությամբ։ Իշխանությունն էլ լավագույնս շահարկում է այս հանգամանքը։

Հարստությունն ազգային բարիք է և ոչ չարիք, իսկ ուղեղի սնանկությունը, նախանձն ու չկամությունը , ազգի պառակտման քայքայիչ ցեց, որը միջից ուտում է մեզ։

16.08.2025թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

