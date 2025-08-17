Հինգ տարի առաջ, երբ ես և իմ պայքարի ընկեր Դավիթ Գալստյանը ստանձնեցինք Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը, հավատում էինք, որ կկարողանանք կանգնեցնել Նիկոլի կործանարար ընթացքը։ Մեզ համար դա միայն քաղաքականություն չէր․ դա պայքար էր Արցախի ու Հայաստանի ապագայի համար։
Սակայն չարին հավատացողներն ավելի շատ գտնվեցին։ Արդյունքը՝ Արցախը օկուպացված է առանց հայերի, մեր հայրենի հողում ազատորեն շրջում է քոչվոր ցեղը։
Այսօր նույն Նիկոլը «դատում» է նրանց, ովքեր չեն հաշտվում անհայրենիք լինելու մտքի հետ։
Օգոստոսի 19-ին, ժամը 16։00-ին, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի «Կենտրոն» նստավայրում տեղի կունենա Բագրատ Սրբազանի, Դավիթ Գալստյանի և մեր մյուս ընկերների դատական նիստը։
Սա արդարադատություն չէ, սա հայրենիքին հավատարիմների դեմ քաղաքական հաշվեհարդար է։
Սա դատավարություն չէ, սա Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հարձակում է։
Մեր ընկերների հանդեպ հալածանքը փաստում է մեկ ճշմարտություն․ Հայաստանում այսօր իշխանությունը պայքարում է ոչ թե թշնամու, այլ հայ ժողովրդի դեմ։
Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել նրանց, ովքեր իրենց հավատարմությամբ ու համառությամբ մեզ հիշեցնում են՝ Հայաստանն ու Արցախը պետք է մնա հայի հայրենիքը։
Մետաքսե ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Հ.Գ.
Լուսանկարը՝ 14.08.2020թ., մեր առաջին այցը ՀՀ ԱԺ: