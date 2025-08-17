Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և հեռավար խոսակցության մյուս մասնակիցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ ցանկանում է օգոստոսի 22-ին ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի ղեկավարների մասնակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ ՌԴ նախագահի՝ Թրամփին ներկայացված խաղաղության պայմանները ներառում են ՈՒկրաինայի ամբողջական դուրսբերումը իր երկու արևելյան մարզերից։               
 
Նորություններ » Այսպիսի բարքեր

Այսպիսի բարքեր

Այսպիսի բարքեր
17.08.2025 | 12:00

Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայության դեմ արտահայտվող անձինք մեծարում են բռնապետ Իոսիպ Բրոզ Տիտոյին:

Երևանում կա Տիտոգրադյան փողոց («Էրեբունի» ԲԿ-ի փողոցը):

Տիտոգրադը նախկին Հարավսլավիայի կազմում ընդգրկված հանրապետություններից մեկի` Չեռնոգորիայի, մայրաքաղաքն էր: Տիտոգրադը նախկին Հարավսլավիայի բռնապետ Իոսիպ Բրոզ Տիտոյի անունն էր կրում:

Բրոզ Տիտոն վաղուց չկա:

Հարավսլավիան վաղուց չկա:

Տիտոգրադ անունով քաղաք վաղուց չկա:

Ավելին` Չեռնոգորիան այժմ աշխարհի պետությունների գերակշիռ մեծամասնության համար հայտնի է որպես Մոնտենեգրո, մայրաքաղաք` Պոդգորիցա (նախկին` Տիտոգրադ): Սակայն, Հայաստանում կա Տիտոգրադյան փողոց:

Ամենայն հավանականությամբ, Երևանի քաղաքապետարանը պաշտում է Իոսիպ Բրոզ Տիտոյին: Այն քաղաքապետարանը, որի ավագանիների զգալի մասը «թունդ արևմտամետ է» և պատրաստվում է բողոքի ցույց կազմակերպել Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի դեմ:

Ահա, այսպիսի բարքեր:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 197

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Պետք է առնվազն անհույս նեոլիբերալ լինես, որպեսզի հավատաս այն պնդումներին, որ «Թրամփի երթուղին» թույլ կտա էապես բարձրացնել Հայաստանի անվտանգությունը: Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ թեև Վաշինգտոնը ռազմական ներկայություն չի ունենա Սյունիքում, սակայն ամերիկյան կապիտալը թույլ չի տա այստեղ որևէ էսկալացիա...

Սոցցանցային գրառումներ

«Ես քեզ մահվան եմ դատապարտում, որ զոհաբերել ես կյանքդ հանուն մի վախկոտ ժողովրդի, որի համար առևտուրը թանկ է սեփական Հայրենիքից»
«Ես քեզ մահվան եմ դատապարտում, որ զոհաբերել ես կյանքդ հանուն մի վախկոտ ժողովրդի, որի համար առևտուրը թանկ է սեփական Հայրենիքից»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.