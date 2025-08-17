Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և հեռավար խոսակցության մյուս մասնակիցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ ցանկանում է օգոստոսի 22-ին ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի ղեկավարների մասնակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ ՌԴ նախագահի՝ Թրամփին ներկայացված խաղաղության պայմանները ներառում են ՈՒկրաինայի ամբողջական դուրսբերումը իր երկու արևելյան մարզերից։               
 
Նորություններ » Էլվինա Մակարյան

Էլվինա Մակարյան

Էլվինա Մակարյան
17.08.2025 | 13:00

Այսօր նրա ծննդյան օրն է

Նրա ձայնը խռպոտ, յուրահատուկ էր՝ տաք, հագեցած ու լի պատմություններով, որը միաժամանակ մեղմ էր ու փափուկ, իսկ երբեմն հուժկու ու կրակոտ՝ այնպես, որ նույնիսկ լռությունը զգացմունք էր դառնում։

Երևանից մինչև Մոսկվայի, Փարիզի ու աշխարհի բեմերը՝ նա իր յուրաքանչյուր նոտայում հայի հոգին էր տանում։

Նրան անվանում էին «La Piaf de Soviet», սովետի Պիաֆը, բայց նա մնում էր բացառապես ինքն իրեն՝ երգչուհի, որը կարող էր ջազը դարձնել պոեզիա, իսկ պոեզիան՝ հիշողություն։ Նրա ձայնը բեմից լսվող հնչյունից մինչև սրտում մնացած դողացող նոտաներ՝ բոլորն իր հետ տանում էին լսողին ու ստեղծում անմոռանալի զգացմունքներ։

Նա մեզ թողեց 800-ից ավելի երգ, բայց առավել կարևորն այն պահերն էին, որոնք նա նվիրեց՝ առաջին նոտայից առաջ թաքուն լռությունը, երկար պահված հնչյունի ցավն ու մեղեդու մեջ թաքնված ժպիտը։

Նա, նույնիսկ հեռու լինելով հայրենիքից, իր երաժշտությամբ կամուրջ էր կառուցում դեպի Հայաստան, հիշեցնելով, որ սիրտն ունի իր սեփական հայրենիքը։

Նա այլևս մեզ հետ չէ, բայց նրա երգերը մնում են՝ շնչող, փայլող ու սպասող հաջորդ ունկնդրին, որ նորից սիրահարվի։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 110

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Պետք է առնվազն անհույս նեոլիբերալ լինես, որպեսզի հավատաս այն պնդումներին, որ «Թրամփի երթուղին» թույլ կտա էապես բարձրացնել Հայաստանի անվտանգությունը: Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ թեև Վաշինգտոնը ռազմական ներկայություն չի ունենա Սյունիքում, սակայն ամերիկյան կապիտալը թույլ չի տա այստեղ որևէ էսկալացիա...

Սոցցանցային գրառումներ

«Ես քեզ մահվան եմ դատապարտում, որ զոհաբերել ես կյանքդ հանուն մի վախկոտ ժողովրդի, որի համար առևտուրը թանկ է սեփական Հայրենիքից»
«Ես քեզ մահվան եմ դատապարտում, որ զոհաբերել ես կյանքդ հանուն մի վախկոտ ժողովրդի, որի համար առևտուրը թանկ է սեփական Հայրենիքից»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.