«Իրական Հայաստանի» պատմության դրվագներից

2 ամսվա մեջ սկի 9 անգամ կուշտ փորով հաց չկերած ,, «Պողոսն» այսօր իմացավ, որ 2 ամսվա մեջ 90 հազար մարդ համերգ է գնացել: Ինչպիսի՜ ցնծություն, որը զուգահեռաբար տեղի է ունենում «Պողոսի» աղեստամոքսային տրակտի շրջանակներում:
«Պողոսին» հիմա ընդամենը մեկ հարց է տանջում՝ մի՞թե այդքան սպասված ապագան արդեն եկել է, ինչպես հայտարարում է իր վարչապետը: «Կարող ա՞ չի եկել»,- միտք է անում նա: «Երանի եկած չլինի»,- հույս է հայտնում նա, որովհետև «Պողոսը» և հատկապես իր աղեստամոքսային տրակտը մի քիչ այլ պատկերացումներ ունեին ապագայի մասին:
Արամ Աբաջյան