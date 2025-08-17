Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և հեռավար խոսակցության մյուս մասնակիցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ ցանկանում է օգոստոսի 22-ին ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի ղեկավարների մասնակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ ՌԴ նախագահի՝ Թրամփին ներկայացված խաղաղության պայմանները ներառում են ՈՒկրաինայի ամբողջական դուրսբերումը իր երկու արևելյան մարզերից։               
 
Լուրջ մարտահրավեր

17.08.2025 | 15:02

Ամեն ինչ խառնվել է իրար, ու անհասկանալի է, թե «արևմտամետ» ասելով ինչ ենք հասկանում։

Օրինակ, արևմտամետների մեջ կա ենթատեսակ` ամերիկամետ, բայց դա էլ միանշանակ չէ, որովհետեւ կա «հանրապետական-ամերիկամետ» և «դեմոկրատ-ամերիկամետ»։ Եթե խորանանք, դրանցից յուրաքանչյուրը նույնպես ենթատեսակների է բաժանվում, բայց հիմա շատ չբարդացնենք առանց այն էլ մեր բարդ կյանքը։

Նույնը վերաբերվում է արևմտամետ- եվրոպամետներին, որոնց մեջ կան հունգարամետներ, սլովակամետներ, լեհամետներ, ֆրանսիամետներ, իտալամետ-ադրբեջանանավթագազամետներ, եվրաբյուրոկրատամետներ և այլն։ Դրանց միջև եղած տարբերությունները հիմնարար են։

Կա նաև մի յուրահատուկ եվրոպամետների տեսակ` բրիտանամետ-թուրքամետ։

Առանձնահատուկ արևմտամետներ են նաև իսրայելամետ-ադրբեջանամետները։

Ամբողջ խնդիրն այն է, որ ներտեսակային պայքարն ավելի սուր է լինում, և այդ տեսակները ոչ միայն միմյանց հետ են հակամարտության մեջ, այլև, մասնավորապես, Կովկասում տարբեր նախագծեր են փորձում իրականացնել, երբեմն` իրարամերժ։

Հիմա մենք լուրջ մարտահրավերի առջև ենք կանգնած. պետք է հասկանանք, թե Հայաստանում գործող տարբեր արևմտամետներից յուրաքանչյուրը ո՛ր տանիքի տակ է գործում։ Դրա համար պետք է հստակ սորտավորել և, «արևմտամետ» որակելուց զատ, պետք է նաև ենթատեսակը ցուցանել։ Առանց դրա մի տեսակ հեղհեղուկ և լղոզված է հանրային- քաղաքական դաշտը ընկալվում, կամ, ավելի ճիշտ, ոչինչ էլ չի ընկալվում։

Ստեփան Դանիելյան

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

«Ես քեզ մահվան եմ դատապարտում, որ զոհաբերել ես կյանքդ հանուն մի վախկոտ ժողովրդի, որի համար առևտուրը թանկ է սեփական Հայրենիքից»

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Ինքնիշխանության բաստիոն
