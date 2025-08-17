Լուրջ մարտահրավեր

Ամեն ինչ խառնվել է իրար, ու անհասկանալի է, թե «արևմտամետ» ասելով ինչ ենք հասկանում։
Օրինակ, արևմտամետների մեջ կա ենթատեսակ` ամերիկամետ, բայց դա էլ միանշանակ չէ, որովհետեւ կա «հանրապետական-ամերիկամետ» և «դեմոկրատ-ամերիկամետ»։ Եթե խորանանք, դրանցից յուրաքանչյուրը նույնպես ենթատեսակների է բաժանվում, բայց հիմա շատ չբարդացնենք առանց այն էլ մեր բարդ կյանքը։
Նույնը վերաբերվում է արևմտամետ- եվրոպամետներին, որոնց մեջ կան հունգարամետներ, սլովակամետներ, լեհամետներ, ֆրանսիամետներ, իտալամետ-ադրբեջանանավթագազամետներ, եվրաբյուրոկրատամետներ և այլն։ Դրանց միջև եղած տարբերությունները հիմնարար են։
Կա նաև մի յուրահատուկ եվրոպամետների տեսակ` բրիտանամետ-թուրքամետ։
Առանձնահատուկ արևմտամետներ են նաև իսրայելամետ-ադրբեջանամետները։
Ամբողջ խնդիրն այն է, որ ներտեսակային պայքարն ավելի սուր է լինում, և այդ տեսակները ոչ միայն միմյանց հետ են հակամարտության մեջ, այլև, մասնավորապես, Կովկասում տարբեր նախագծեր են փորձում իրականացնել, երբեմն` իրարամերժ։
Հիմա մենք լուրջ մարտահրավերի առջև ենք կանգնած. պետք է հասկանանք, թե Հայաստանում գործող տարբեր արևմտամետներից յուրաքանչյուրը ո՛ր տանիքի տակ է գործում։ Դրա համար պետք է հստակ սորտավորել և, «արևմտամետ» որակելուց զատ, պետք է նաև ենթատեսակը ցուցանել։ Առանց դրա մի տեսակ հեղհեղուկ և լղոզված է հանրային- քաղաքական դաշտը ընկալվում, կամ, ավելի ճիշտ, ոչինչ էլ չի ընկալվում։
Ստեփան Դանիելյան