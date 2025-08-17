Ստատուսներով երկիր կառավարողի գրվածքին ի պատասխան

Սա ոչ թե «կյանքի ու խաղաղության ցնծություն» է, այլ սահմռկեցուցիչ հակադրություն իրականությանը․երբ սահմաններին արյուն է թափվել, ու վտանգը չի մարում, երբ մեր քաղբանտարկյալները հիվանդանոց չեն հասնում, երբ հազարավոր ընտանիքներ սովի ու աղքատության ճիրաններում են՝ իշխանությունը ցնցուղի նման «ցնծություն» է բերում թատերականացված համերգների ձևով։
Ցնծությունը միլիարդների փոշիացումն է, իսկ ժողովրդի իրական կյանքը՝ խեղճացած ու անպաշտպան։
Սա ոչ թե «իրական Հայաստան» է, այլ խաբկանք՝ գունավոր լույսերի ու բարձրախոսների հետևում թաքցված։
Կեցցե՜ իրական Հայաստանի իրական ցավը, որը այս իշխանությունը համառորեն իրականություն է դարձնում։
Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ