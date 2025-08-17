Աղոթարան
17.08.2025 | 22:00
Ի սրտե աղոթք` հանուն հայոց մեծ դարձի
Տե՛ր Աստված մեր, օրհնյա՜լ լինի Քո անունը այժմ և հավիտյա՜ն, Հայաստան երկրին, Հայոց ազգին Ի՛նքդ առաջնորդիր անկաշառության, նվիրական գործերով հավատի՛, մշտավա՛ռ հույսի, իշխանավորների Քեզ խո՛ր խոնարհության` հավիտենական կյանքին դարձի Ճանապարհով: Թո՛ղ որ մեր թագավորներն ու իշխանավորները, մեր հոգևոր դասը և ժողովու՛րդն ամբողջ, ամենա՛յն օր և ամենա՛յն ժամ ՔՈ ՕՐԵՆՔՆ ՈՒ ԿՅԱՆՔԻ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ դարձնենկենդանի՛ իրականություն, արդարությա՛մբդ ապրելու անխարդա՛վ սահմանադրություն, և թող յուրաքանչյուրը` իշխանավոր թե ամենայն բնակիչ` իրենց հանցանքների լիարժեք ապաշխարություններով կարողանան կանգնել Քո առաջ` ողորմածությամբ և Հովվությամբ Քո, ու լցվեն փրկության պայծառ և միմյանց անձի պես սիրելու Ավետարանական շնորհներով: Իսկ ովքեր հակառակ են Քեզ, նրանց ամաչեցնես, Աստվա՛ծ: ԱմԷ՛ն:
