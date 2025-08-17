Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և հեռավար խոսակցության մյուս մասնակիցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ ցանկանում է օգոստոսի 22-ին ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի ղեկավարների մասնակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ ՌԴ նախագահի՝ Թրամփին ներկայացված խաղաղության պայմանները ներառում են ՈՒկրաինայի ամբողջական դուրսբերումը իր երկու արևելյան մարզերից։               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
17.08.2025 | 22:00
Ի սրտե աղոթք` հանուն հայոց մեծ դարձի
Տե՛ր Աստված մեր, օրհնյա՜լ լինի Քո անունը այժմ և հավիտյա՜ն, Հայաստան երկրին, Հայոց ազգին Ի՛նքդ առաջնորդիր անկաշառության, նվիրական գործերով հավատի՛, մշտավա՛ռ հույսի, իշխանավորների Քեզ խո՛ր խոնարհության` հավիտենական կյանքին դարձի Ճանապարհով: Թո՛ղ որ մեր թագավորներն ու իշխանավորները, մեր հոգևոր դասը և ժողովու՛րդն ամբողջ, ամենա՛յն օր և ամենա՛յն ժամ ՔՈ ՕՐԵՆՔՆ ՈՒ ԿՅԱՆՔԻ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ դարձնենկենդանի՛ իրականություն, արդարությա՛մբդ ապրելու անխարդա՛վ սահմանադրություն, և թող յուրաքանչյուրը` իշխանավոր թե ամենայն բնակիչ` իրենց հանցանքների լիարժեք ապաշխարություններով կարողանան կանգնել Քո առաջ` ողորմածությամբ և Հովվությամբ Քո, ու լցվեն փրկության պայծառ և միմյանց անձի պես սիրելու Ավետարանական շնորհներով: Իսկ ովքեր հակառակ են Քեզ, նրանց ամաչեցնես, Աստվա՛ծ: ԱմԷ՛ն:
Դիտվել է՝ 91

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Բաքուն հող է պարարտացնում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման միջազգային լեգիտիմացման համար

Պետք է առնվազն անհույս նեոլիբերալ լինես, որպեսզի հավատաս այն պնդումներին, որ «Թրամփի երթուղին» թույլ կտա էապես բարձրացնել Հայաստանի անվտանգությունը: Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ թեև Վաշինգտոնը ռազմական ներկայություն չի ունենա Սյունիքում, սակայն ամերիկյան կապիտալը թույլ չի տա այստեղ որևէ էսկալացիա...

Սոցցանցային գրառումներ

«Ես քեզ մահվան եմ դատապարտում, որ զոհաբերել ես կյանքդ հանուն մի վախկոտ ժողովրդի, որի համար առևտուրը թանկ է սեփական Հայրենիքից»
«Ես քեզ մահվան եմ դատապարտում, որ զոհաբերել ես կյանքդ հանուն մի վախկոտ ժողովրդի, որի համար առևտուրը թանկ է սեփական Հայրենիքից»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.