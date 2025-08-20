Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.08.2025
 
«Մենք այլևս ՈՒկրաինային զենք չենք մատակարարում։ Մենք այլևս ՈՒկրաինային փող չենք տալիս։ Հիմա մենք նրանց զենք ենք վաճառում, և եվրոպական երկրները դրա համար վճարում են ՆԱՏՕ-ի միջոցով։ Նրանք օգտագործում են ՆԱՏՕ-ն զենք գնելու և այն ՈՒկրաինա տեղափոխելու համար»,- ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։               
 
Նորություններ » Ժողջանին շեղելու և հիմարացնելու Գեբելսի մեթոդներից

Ժողջանին շեղելու և հիմարացնելու Գեբելսի մեթոդներից

Ժողջանին շեղելու և հիմարացնելու Գեբելսի մեթոդներից
18.08.2025 | 11:43

Փաստորեն, մոտ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում, եթե երկու ամսում, ըստ այս պրիմիտիվի, 94 հազար մարդ համերգի է գնացել, ապա դա «խաղաղության ցնծության» ցուցանիշ է:

Մնացած մոտ 2 միլիոն 900 հազարը հեչ...

Կապիտուլյանտին բացարձակ չի հետաքրքրում, որ ասենք, օրինակ` Լոպեսի հաներգին գնացածների մեծ մասը Հայաստանից չէին` Վրաստանից էին և ՌԴ-ից, այդ թվում կաև այնտեղից ժամանած հայեր:

Այս ապուշության հեղինակին նաև հիշեցնեմ, որ 2020-ից հետո կազմակերպված բազմաթիվ համերգներն էլ անշլագով են անցել, բայց չգիտես ինչու, ինքը դրանցով չէր հպարտանում ու դրանք չէր մատնանշում որպես «խաղաղության ցնծության» ապացույց որպես...

Ի դեպ, ողբերգությունների և պարտությունների ժամանակ համերգներ և տաշիտուշիներ կազմակերպելը նոր բան չէ. Նիկոլը դա ընդօրինակում է ֆաշիստական և հետֆաշիստական Գերմանիայից, որտեղ իշխանությունները խոշոր ճակատամարտերում պարտություն կրելուց կամ խայտառակ փաստաթղթեր ստորագրելուց հետո ժողջանի ուշադրությունը շեղում էին համերգներով և մասսայական միջոցառումներով:

Դա ժողջանին շեղելու և հիմարացնելու Գեբելսի մեթոդներից էր:

Շուտով համերգով Երանում հանդես կգա պարսկահայ հայտնի երգիչներից մեկը, որին ավելի շատ սիրում են Իրանում և Տաջիկստանում, քան Հայաստանում ու համոզված եմ, նրա երևանյան համերգներին ինչպես նախկինում, այդպես էլ հիմա հազարավոր իրանցիներ են լինելու ու այդ փաստը Նիկոլ Անհողն իր հիմար մեկնաբանությամբ է մատուցելու ժողջանին:

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 311

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բաքուն գեներացնում է մուսուլմաններով բնակեցված ՌԴ տարածքների պատկանելության հարցը

Բաքուն գեներացնում է մուսուլմաններով բնակեցված ՌԴ տարածքների պատկանելության հարցը

Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների հեռանկարի էյֆորիան բավականին բարձր է։ Այդ երկրի իշխանական փորձագիտական դաշտում ակտիվ քննարկվում է այն, որ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանին տարածաշրջանում ընտրել է որպես իր դաշնակիցը...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս լուսանկարում պատկերված մարդը ո՛չ աղքատ է, ո՛չ մուրացկան, ո՛չ էլ անօթևան
Այս լուսանկարում պատկերված մարդը ո՛չ աղքատ է, ո՛չ մուրացկան, ո՛չ էլ անօթևան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.