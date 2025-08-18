Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.08.2025
 
Ողբերգությունն անվանվում է երջանկություն, պարտությունը՝ հաղթանակ, մոռացությունը՝ վերածնունդ

18.08.2025 | 12:04

Նիկոլը գրում է.

«Երեք համերգ, տասնյակ հազարավոր հանդիսատես»։

Թվեր, որոնք ներկայացվում են իբրև կյանքի և խաղաղության ցնծություն։ Բայց իրականում դրանք ընդամենը ապացույց են, թե որքան հեշտ է ժողովրդին մխիթարել պատրանքներով։

Երբ պետությունը կանգնած է ճակատագրական փորձության առաջ, իսկ հասարակությունը իր իսկ աղետի նկատմամբ անտարբեր է, ամենամեծ վտանգն այն է, որ կեղծ ուրախությունը վերածվում է պետական քաղաքականության։ Երգն ու պարը, որն այլ նորմալ պայմաններում կարող էին համարվել առողջ կյանքի արտահայտություն, ներկայիս իրավիճակում ոչ թե կյանք են խորհրդանշում, այլ իրականությունից փախուստ։

Եվ հենց այդ փախուստն է Նիկոլը փորձում ներկայացնել իբրև ժողովրդի կամք, իբրև խաղաղության հաստատում։

Այսինքն՝ ողբերգությունն անվանվում է երջանկություն, պարտությունը՝ հաղթանակ, մոռացությունը՝ վերածնունդ։

Արմեն ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

