Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
ՈՒշքի եկեք

ՈՒշքի եկեք
18.08.2025 | 18:16

Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ անում է ժողովրդին համոզելու համար, թե իբր, Ադրբեջանի հետ ստորագրվող մեր պայմանագրերը հաղթանակ են, թե իբր դա մենք անում ենք ԿԱՄԱՎՈՐ, թե իբր, դրանք մեր ցանկությամբ են, խաղաղության խաչմերուկ ու չգիտեմ էլ ինչ նախագծերով։

ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ Ըստ ,,Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին 1969 թվականի Վիենայի կոնվենցիայի,, 52-րդ հոդվածի, միջազգային պայմանագիրը համարվում է անվավեր, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դա կնքել է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի սպառնալիքի տակ, այսինքն ՍՏԻՊՎԱԾ։

ԱՅՍԻՆՔՆ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեզանից խլի հետագայում միակողմանի զիջումները (մասնավորապես «միջանցքը») ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ հնարավորությունը, երբ Երկիրը կլինի տնտեսապես հզոր և ռազմականորեն պատրաստված։ Նա ամեն ինչ անում է ցույց տալու համար, որ սա ոչ թե (դե ֆակտո) ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՑԻԱ է, մեր իրավունքների կոպիտ ոտնահարմամբ, այլ իբր «հաղթանակ» մեր հոժարությամբ և համաձայնությամբ։

ՈՒշքի եկեք...

Հայկ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

