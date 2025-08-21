Միակ «մարդը», ում «շիրիմը» չի խնկարկվելու, դու ես լինելու

նիկոլ, որ ասում ես՝ «Մեր նահատակներին խնկարկելու, սրբացնելու ձևը պետք է կաթիլ-կաթիլ փոխվի», դա ո՞նց ես պատկերացնում:
Ամեն շիրիմի մոտ մի-մի քննիչ ու բերետավոր ես կանգնեցնելու ու քեզ կամ ալիևին անիծող ծնողին էլի գցեք բերդե՞րը:
Ի՞նչ պիտի անես, պիտի նկարները հանե՞լ տաս, խնկամանները կողպե՞ս, ծաղկամանները գողանա՞ս:
Մենք հերոսներին հիշել, նրանց սխրանքը գնահատել ու մեծարել գիտենք, և միակ «մարդը», ում «շիրիմը» չի խնկարկվելու, դա դու ես լինելու: Դա էլ դեռ լավագույն դեպքում, եթե ֆրանգյուլի պես մի փոսի արժանանաս:
Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ