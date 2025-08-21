Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Որքան հասկանում եմ՝ մենք այսօրվանից ապրում ենք Նյու-Վասյուկիում

Որքան հասկանում եմ՝ մենք այսօրվանից ապրում ենք Նյու-Վասյուկիում

Որքան հասկանում եմ՝ մենք այսօրվանից ապրում ենք Նյու-Վասյուկիում
19.08.2025 | 11:58

Ի՞նչ կլինի:

Հազարավոր հարուստ մարդիկ կգան Նյու-Վասյուկի։ Կկառուցվի երկաթուղի, հյուրանոցներ, երկնաքերներ։

Բոլոր քաղաքներից, նույնիսկ` Մոսկվայից և Ստամբուլից, մարդիկ կխնդրեն տեղափոխվել Նյու-Վասյուկի։ Վերջինս կդառնա ամբողջ աշխարհի, ապա նաև ամբողջ տիեզերքի կենտրոն։

Աշխարհը, նույնիսկ` Ռուսաստանն ու Թուրքիան, վերջապես կունենա մայրաքաղաք։ Իսկ, երբ «խաղաղությունն» անշրջելի դառնա, Նյու-Վասյուկին կվերանվանվի Նյու-Մոսկվա կամ Նյու-Ստամբուլ , սակայն դա չի նշանակում, որ Մոսկվան կամ Ստամբուլը կվերանվանվեն Հին-Վասյուկի։

Եվ եկեք չմոռանանք, որ Նյու-Վասյուկիի ստեղծման գաղափարը ծնվեց շախմատի անմոռանալի մրցաշարի ընթացքում, հզորագույն գրոսմայստեր ... Օստապ Իբրահիմի Բենդերի գլխում:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 723

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը
Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.