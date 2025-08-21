Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ի՞նչ կլինի, եթե այսօր Փաշինյանը հայտարարի, որ գնում է արտահերթ ընտրությունների

Փաշինյանի «ուղերձով» դիմելու հայտարարությունը առիթ տվեց տեսական սցենարի շուրջ խորհելու, որով կիսվեմ ստորև.

Կլինի այն, որ իր 7%-անոց (պայմանական) վարկանիշով դաշտում կմնա միակ պատրաստ մարդը արտահերթ ընտրություններին։

Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնած և արտաքինից Narek Karapetyan -ի կողմից մոդերացվող «Մեր ձևով» շարժումը, ըստ էության, հրապարակային գործունեություն դեռևս չի ծավալում, իսկ նոր ձևավորվող քաղաքական ուժի մասին նույնիսկ հեռավոր պատկերացում առայժմ չկա։ Իսկ որ էլ ավելի կարեւոր է, գործարար և բարերար Սամվել Կարապետյանը մեկուսացված է, ինչը իշխանություններին հավելյալ ինքնավստահություն է տալիս:

Դաշտում գործող մյուս ընդդիմադիր ուժերից, թերևս, համեմատաբար լավ դիրքեր ունի «Հայաստան» դաշինքը, որի բազային քաղաքական ուժը ՀՅԴ-ն է։

Այլ, ավելի պատրաստ ուժերի մասին այս պահին դժվար է խոսել։

Իսկ եթե 2026 թվականին լինեն հերթական ընտրություններ, ապա այդ դեպքում կարող է էապես փոխվել այս պահին գոյություն ունեցող վիճակը։ Սամվել Կարապետյանին դժվար կլինի այդքան երկար պահել կալանքի տակ, միաժամանակ «Մեր ձևով» շարժումն հնարավորություն կստանա ձևավորվել և ակտիվ հրապարակային գործունեություն ծավալել, ստեղծել նոր քաղաքական ուժ, համախմբել համեմատաբար անկախ և հասարակության աչքերում չվարկաբեկված անհատների, ձևավորել քաղաքական առաջարկ և մատուցել հասարակությանը։

Մյուս քաղաքական ուժերն ու դաշինքները ևս հնարավորություն կունենան դիրքավորման և սեփական մրցակցային քաղաքական առաջարկով հանդես գալու, ինչը էապես կփոխի քաղաքական ճամբարների միջև հավասարակշռությունը։

Թեպետ, նույնիսկ, եթե այսօր Փաշինյանը որոշի հայտարարել արտահերթ ընտրությունների գնալու մտադրության մասին, ընդդիմությունը, որի լոկոմոտիվը կարող է դառնալ հենց Սամվել Կարապետյանի շուրջ ձևավորվող շարժումը, տեսականորեն կարող է վերը նշված քայլերը կատարել արդեն արտակարգ ռեժիմում, ինչը ռիսկային է շտապողականության պատճառով սխալվելու հավանականությամբ, սակայն նաև կարող է լինել հաջողության հասնելու արտակարգ հնարավորություն։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

