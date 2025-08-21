Գնաց ընկերս` Վարդան Բոստանջյանը

Մամուլում պարզունակ բաներ գրվեցին` նախկին պատգամավոր, գիտնական և այլն։
Ինձ համար սա ՏԵՍԱԿԻ կորուստ է`
- ազգային բացառիկ նկարագրով մտավորականի,
- ավանդապաշտ, հավատքով հայ մարդու,
- սրտացավ ծնողի, ընտանիքի սյան,
- հայ տնտեսագիտական դպրոցի ավագ սերնդի, թերևս, անփոխարինելի ներկայացուցչի,
- օրինապաշտ, օրինակելի և օրինաստեղծ մարդու,
- հումորի.և ուրախության շտեմարանի,
- անմնացորդ նվիրված ընկերոջ։
ՈՒ էլի շատ բաներ, որ կորստյան ցավից հնարավոր չէ թվարկել։
Եթե այս ամենը հնարավոր է մեկտեղել այլոց մեջ, վիշտս այդքան խորը չի լինի։
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ