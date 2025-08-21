Երեք հակազդեցության սպասելիս

ԱՌԱՋԻՆ
Սպասում ենք ՀՀ երեք նախագահների՝ այսօրվա ելույթի թեզերը հերքող ու քննադատող հայտարարություններին:
ԵՐԿՐՈՐԴ
ՀՀ դատախազությունն ու Սահմանադրական դատարանը գնահատական պետք է տան արված հայտարարություններին՝ ՀՀ և միջազգային օրենքներին հակասելու և դրա պատժելիության դրվագներով:
ԵՐՐՈՐԴ
Դատապարտող հայտարարությունը սպասում ենք Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտխորհրդից ու Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից՝ ցեղասպանության իրականացման գործում հանցակցության ու դրա արդյունքների օրինականացման փորձերը դատապարտող շեշտադրումներով:
ՀՑԹԻ լռությունը կդիտվի որպես հանցակցություն:
Շատ պարզ հաստատագրեց, որ նախապես պայմանավորվել է ադրբեջանական կողմի հետ՝ արցախահայության հայրենազրկման գործողությունն իրականացնելու հարցում և ներկա պահին զբաղված է ցեղասպանության արդյունքների օրինականացման աշխատանքներով:
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ