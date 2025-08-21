Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Երեք հակազդեցության սպասելիս

19.08.2025 | 13:00

ԱՌԱՋԻՆ

Սպասում ենք ՀՀ երեք նախագահների՝ այսօրվա ելույթի թեզերը հերքող ու քննադատող հայտարարություններին:

ԵՐԿՐՈՐԴ

ՀՀ դատախազությունն ու Սահմանադրական դատարանը գնահատական պետք է տան արված հայտարարություններին՝ ՀՀ և միջազգային օրենքներին հակասելու և դրա պատժելիության դրվագներով:

ԵՐՐՈՐԴ

Դատապարտող հայտարարությունը սպասում ենք Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտխորհրդից ու Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից՝ ցեղասպանության իրականացման գործում հանցակցության ու դրա արդյունքների օրինականացման փորձերը դատապարտող շեշտադրումներով:

ՀՑԹԻ լռությունը կդիտվի որպես հանցակցություն:

Շատ պարզ հաստատագրեց, որ նախապես պայմանավորվել է ադրբեջանական կողմի հետ՝ արցախահայության հայրենազրկման գործողությունն իրականացնելու հարցում և ներկա պահին զբաղված է ցեղասպանության արդյունքների օրինականացման աշխատանքներով:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
Ինքնիշխանության բաստիոն
