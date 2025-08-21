Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Փաշինյան Նիկոլն ընդդեմ... Աստծո և Հուլիոս Կեսարի

19.08.2025 | 18:08

«Եկա, տեսա, հաղթեցի»,-ասում էր Հուլիոս Կեսարը:

«Եթե Աստված մեր կողմն է, ո՞վ կարող է լինել մեզ դեմ»,-ասվում է Աստվածաշնչում:

Երեկ Փաշինյան Նիկոլը հակադարձեց Աստծուն և Հուլիոս Կեսարին, ասելով, որ «Պարտությունն անխուսափելի է, որովհետև անվերջ հաղթել հնարավոր չէ»:

Փաշինյան Նիկոլի օրոք Հայաստանը միայն պարտվել է: Այդ դեպքում, ի՞նչ «անվերջ» հաղթանակների մասին է խոսում Փաշինյան Նիկոլը և ինչու՞ է պարտություն քարոզում: Անշուշտ, Փաշինյան Նիկոլը գիտի, որ երբեք չի հաղթել և միշտ պարտվել է, սակայն ...

Քրիստոնեական ավանդույթում սատանան երբեք չի ընդունում, որ Աստված հաղթող է, փոխարենը` միշտ փորձում է կասկած սերմանել մարդու մեջ։ Ըստ քրիստոնեության, սատանան պարտված է:

Եվ, ուրեմն, եկեք Փաշինյան Նիկոլի ասածներին նայենք քրիստոնեաբար և հիշենք Հուլիոս Կեսարին:

Veni, vidi, vici

Եկա, տեսա, հաղթեցի

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

