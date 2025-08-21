Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Սա թողնեմ պատմության համար

Սա թողնեմ պատմության համար

Սա թողնեմ պատմության համար
20.08.2025 | 11:28
Ժիրայր Լիպարիտյանը, 1994 թվականի ապրիլ ամսին, մեր հանդիպման ժամանակ՝ «Արմենիա» հյուրանոցում, իմ դիտարկմանը, թե ժամանակն է, որ Նախիջևանն ազատագրենք, ասաց՝ Նախիջևանի վրա մեր հարձակումը կառաջացնի 3-րդ համաշխարհային պատերազմ, բացի այդ ԱՄՆ-ը դեմ է դրան։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հ․Գ․ 1
Այդ ժամանակ ամբողջ Նախիջևանում տարբեր հետախուզական տվյալներով կար ընդամենը 20-25 հազար մարդ, հիմնականում ծերեր, կանայք ու երեխաներ։
Հ․Գ․2
Նախիջևանի ազատագրումով Հայաստանն ավելի լայն ու հուսալի սահման կունենար Իրանի հետ, և ամբողջ աշխարհաքաղաքական քարտեզը կփոխվեր։
Հ․Գ․ 3
Թուրքիայի ու Ադրբեջանի այսքան հոխորտանքների դիմաց մենք կունենայինք ավելի շատ ու զորեղ դիմադրության գործիքներ։
Հ․Գ․ 4
Հայաստանը կունենար այլ աշխարհաքաղաքական կշիռ:
