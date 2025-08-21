Սա թողնեմ պատմության համար
20.08.2025 | 11:28
Ժիրայր Լիպարիտյանը, 1994 թվականի ապրիլ ամսին, մեր հանդիպման ժամանակ՝ «Արմենիա» հյուրանոցում, իմ դիտարկմանը, թե ժամանակն է, որ Նախիջևանն ազատագրենք, ասաց՝ Նախիջևանի վրա մեր հարձակումը կառաջացնի 3-րդ համաշխարհային պատերազմ, բացի այդ ԱՄՆ-ը դեմ է դրան։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հ․Գ․ 1
Այդ ժամանակ ամբողջ Նախիջևանում տարբեր հետախուզական տվյալներով կար ընդամենը 20-25 հազար մարդ, հիմնականում ծերեր, կանայք ու երեխաներ։
Հ․Գ․2
Նախիջևանի ազատագրումով Հայաստանն ավելի լայն ու հուսալի սահման կունենար Իրանի հետ, և ամբողջ աշխարհաքաղաքական քարտեզը կփոխվեր։
Հ․Գ․ 3
Թուրքիայի ու Ադրբեջանի այսքան հոխորտանքների դիմաց մենք կունենայինք ավելի շատ ու զորեղ դիմադրության գործիքներ։
Հ․Գ․ 4
Հայաստանը կունենար այլ աշխարհաքաղաքական կշիռ:
