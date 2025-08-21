Մեկը հող է մշակում, մյուսը՝մետաղ:
Մեկը քար է մշակում,մյուսը՝գիր ու նվագ: Շնորհակալություն բոլոր ՄՇԱԿՆԵՐԻՆ, որ ՄՇԱԿՈւՅԹ են ստեղծում:
Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ
Հ.Գ.
Մշակույթի չափազանց կարևոր բաղադրիչ է քաղաքական մշակույթը, այն հիմնավոր մեկնությամբ, որ նա է թելադրում հոգևոր և մտավոր արժեհամակարգի ձևավորումը:
Քաղաքական մշակույթը միայն դիվանագետների իրավասությունը չէ, այն ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈւԹՅՈՒՆ Է, ԱԶԳԱՅԻՆ ՀՈԳԵԿԵՐՏՎԱԾՔ: Այն, ինչ արեցին Երրորդ Հանրապետության ղեկավարներն ու քաղաքական վերնախավը, մեր պատմության և պարտության ամոթալի էջերից է: Հուսանք, որ նորօրյա քաղաքական կվազի-մշակույթը կմնա մեր պասսիվում ու նաև մեր անցյալում: