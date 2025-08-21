Նա պարզապես օրինակ էր ծառայում։

1985 թվականին՝ «Փողի գույնը» ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ, Փոլ Նյումանը կայացրեց անսպասելի որոշում, որը զարմացրեց ամբողջ անձնակազմին։
Պայմանագրի բանակցությունների ժամանակ նա խնդրել էր բազմաթիվ արտոնություններ, այդ թվում՝ շքեղ կացարան, ամենօրյա գինու սպասարկում և անձնական խոհարարներ։ Սակայն, նկարահանումները սկսվելուց անմիջապես առաջ նա աննկատ չեղարկեց այս բոլոր արտոնությունները։
Նա մնացած գումարը նվիրաբերեց Չիկագոյի մանկական հիվանդանոցին, որը գտնվում էր նկարահանման հրապարակի մոտ։
Հիվանդանոցի վարչակազմն ապշած էր առատաձեռն, անանուն նվիրատուից։ Նրանք աղբյուրն իմացան միայն շատ ավելի ուշ։
Նյումանը միշտ շքեղ պահանջներ էր ավելացրել իր պայմանագրերին՝ լիմուզիններ, հինգաստղանի համարներ և համեղ ուտեստներ, բայց երբ բյուջեն հաստատվում էր, նա դրանք հետ էր վերցնում։
Եվ նա գումարն ուղղորդում էր մանկական հիվանդանոցներ՝ առանց բացատրության, անանուն։ «Փողի գույնը» ֆիլմի պրոդյուսերներից մեկը նկարագրել է այս վարքագիծը.
«Նա ինձ ասաց. «Եթե դու գումար ես ծախսելու գինու վրա, եկեք այն ծախսենք այն երեխաների վրա, ովքեր այն չունեն»։
Նույն շաբաթ Նյու Յորքի մեկ այլ մանկական հիվանդանոցը նույնպես մեծ նվիրատվություն ստացավ։
Փոլ Նյումանը երբեք հրապարակայնորեն չհաստատեց այս նվիրատվությունները։
Մամուլը տեղյակ չէր, և նրա անունը երբեք չհիշատակվեց։
Դա գիտակցված, անձնական և խորը ընտրություն էր։
Նույնիսկ անձնակազմի անդամները հաճախ պատահաբար իմանում էին այս նվիրատվությունների մասին։
Օրինակ, «Հարրին և որդին» ֆիլմի պրոդյուսերի օգնականը նկատեց, որ Նյումանն ամեն օր նկարահանման հրապարակ էր գալիս սովորական վարձակալած մեքենայով, այլ ոչ թե այն շքեղ մեքենայով, որը նա պայմանագրով պարտավոր էր վարել։
Երբ Նյումանին հարցրին, նա պարզապես ժպտաց և ասաց. «Եթե մեկ երեխայի մահճակալ է պետք, ինձ նման մեկը պետք է հրաժարվի շքեղ մեքենայից»։
Այս ժեստերը պարզապես առատաձեռնության օրինակներ չէին։ Դրանք նաև վկայում էին խոնարհության, պատասխանատվության և արտոնությունը շոշափելի բարիքի վերածելու ունակության մասին։
Նյումանը գիտեր ուշադրության արժեքը, բայց նախընտրում էր այն չափավոր պահել։
«Բլեյզ» ֆիլմի նկարահանման հրապարակում գտնվող անձնակազմի անդամներից մեկը նկարագրել է, թե ինչպես էր Նյումանը լուռ նստում նկարահանումների ընդմիջումների ժամանակ՝ մանրակրկիտ զննելով տեղական կլինիկաների ցանկը։
Նա չէր մարզվում՝ արտասանելով խոսքեր կամ հագնվելով:
Նա համեմատում էր հասցեները քաղաքի քարտեզի հետ՝ հաշվարկելով, թե որտեղ կարող է օգնությունն առավել արդյունավետ լինել։
Նույնիսկ Հոլիվուդյան շքեղության մեջ Նյումանը ցուցաբերում էր անսովոր բարություն։
Նա կարող էր կառավարել ամբողջ անձնակազմը, բայց հաճախ նախընտրում էր ուտել լուսավորության տեխնիկների կամ լրացուցիչ անձնակազմի հետ։
«Դատավճիռ» ֆիլմի նկարահանման հրապարակում նա մեկ այլ դերասանի ասաց, որ այդ տարի իր արած ամենակարևոր բանը ոչ թե դերասանական խաղն էր, այլ բուժվող երեխայի նորից քայլելը տեսնելը։
Նա երբեք գովասանք չէր փնտրում։
«Գեր մարդը և փոքրիկ տղան» ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ, երբ լրագրողը հարցրեց անանուն նվիրատվությունների մասին, Նյումանը հումորով անտեսեց դա և արագ փոխեց թեման։ Նրա համար իրական արժեքը չէր վերնագրվում, այլ արդյունքը։
Նա աշխարհում չափազանց շատ բան էր տեսել. գովասանքը նրան չէր ազդել։
Նրա հետ աշխատած շատերը փոխվեցին այդ փորձառությունից։
1980-ականների վերջին ֆիլմի վրա աշխատող օպերատորը պատմում է, թե ինչպես Նյումանի աշխատանքի մասին իմանալուց հետո նա սկսեց իր աշխատավարձի մի մասը նվիրաբերել այն տարածքի դպրոցներին, որտեղ նրանք նկարահանում էին։
Որովհետև Նյումանը չէր փորձում ոչ մեկին դասեր տալ։
Նա պարզապես օրինակ էր ծառայում։
Շուշաննա ՀԱՅԱՍԱ
Հ.Գ.
Փոլ Նյումանին հիշելը ոչ միայն մեծ դերասանին հիշելն է, այլև այն մարդուն հիշելը, ով, չնայած իր բոլոր արտոնություններին, որոշել էր ուրիշներին բարձրացնել։
Արտաքին տեսքի վրա կառուցված ոլորտում՝ մեկը, ով առաջնահերթություն էր տալիս էությանը։
Եվ նա մեզ այս դասը սովորեցրեց։
Ամենահզոր տեսարանները խաղացվում են, երբ տեսախցիկներն անջատված են։
Որտեղ ոչ ոք չի նայում:
Երբ սցենարը գրվում է միայն բարությամբ:
«Հոգու ժպիտ» ՖԲ էջից