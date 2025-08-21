«Միջանցքի» իմաստավորումը Փաշինյանի վերջին ուղերձում

2025թ․ օգոստոսի 18-ի՝ ժողովուրդին հղած իր ուղերձում, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է․
«Վերահաստատեցինք ներպետական, երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը՝ հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա, տարածաշրջանում ու նրա հարևանությամբ խաղաղությունը, կայունությունն ու բարգավաճումը խթանելու նպատակով։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ԱՆԽՈՉԸՆԴՈՏ հաղորդակցությունը, Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։
«Ուշադրություն դարձրեք․ ներպետական, երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացում՝ հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա։ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ԱՆԽՈՉԸՆԴՈՏ հաղորդակցություն, Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով․․․» (ընգծումները մերն են - ԿԽ)։
(http://www.primeminister.am/.../08/18/Nikol-Pashinyan-Speech)
Ինչպես ընդգծել ենք՝ սույն ուղեցձում երկու անգամ օգտագործվել է ԱՆԽՈՉԸՆԴՈՏ եզրույթը, երկուսն էլ բացառապես՝ «Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև» հաղորդակցության համար, իսկ «երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների» համար, բնականաբար ե՛ւ ոչ մի ԱՆԽՈՉԸՆԴՈՏ։
Տրամաբանորեն սա նշանակում է, որ «Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև» հաղորդակցուղին, իր իրավական բնույթով ու ռեժիմով, միանգամայն տարբեր է նախատեսված մյուս բոլոր հաղորդակցուղիներից։ ԱՆԽՈՉԸՆԴՈՏ ռեժիմով ճանապարհը՝ փաստորէն հենց ԴԱԼԱՆ-ն է, ՄԻՋԱՆՑՔ-ը կամ ՔՈՐԻԴՈՐ-ը, հենց որից սոսկալով սոսկում էր հայությունը 2020թ․ նոյեմբերյան եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր։
Այլապես ո՞րն է իմաստը՝ Փաշինյանի ուղերձում ԱՆԽՈՉԸՆԴՈՏ եզրույթի կրկնակի շեշտադրման։
Կարէն ԽԱՆԼԱՐԵԱՆ