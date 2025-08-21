Ինչո՞վ են Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում աշխատող պայմանական թորոսյանարմենները տարբերվում... փողոցներում տեղադրված, օրինակ, Telcell-ի տերմինալներից:
Հարկադիրը բանկի ձեր հաշվեհամարից գումար է գանձում: Օրենքի տեսանկյունից, գումար գանձելը «խաղ ու պար» չէ, քանզի դրան պետք է նախորդի լուրջ իրավական ընթացակարգ: Սակայն, Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմենների համար օրենք չկա: Վերջիններս կարծում են, որ իրենք միայն կատարող են: Հենց այդպես էլ բացատրում են` մենք կատարող ենք: Այդ դեպքում, ինչ իմաստ ունի սրանց բարձր աշխատավարձ և պարգևավճարներ տալ: Փաստորեն, սրանց կարելի է փոխարինել սովորական տերմինալներով: Պահանջատերը դատական ակտը կմուտքագրի տերմինալ, իսկ տերմինալը պահանջի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կփոխանցի բանկերին: Վերջիններս էլ պարտապանից կգանձեն գումարը և կփոխանցեն պահանջատիրոջը: Այսպիսով, Հարկադիրում աշխատող շուրջ յոթ հարյուր պայմանական թորոսյանարմենների թիվն էապես կկրճատվի: Պետությունը հսկայական գումար կխնայի, իսկ Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմենները կզբաղվեն իրենց գործով, օրինակ` կրպակների գովազդով:
ՀՀ արդարադատության նախարարություն/Ministry of Justice of Armenia և Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյան մտածեք այս մասին: Դե, ինձ էլ մի բան կտաք, էլի:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ