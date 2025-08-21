Նվաղած ձայներ
20.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 21
«Տեսեք` ամեն ինչ նոր եմ դարձնում»: Միայն երկրային իրականությանը գամված հոգին է, որ չի կարողանում սավառնել: Այն օրհնությունը և այն ուրախությունը, որ ուղարկում եմ ձեզ` ձերբազատվելու համար աղքատությունից ու սրտի ծանրությունից, պետք է թուլացնի ու կտրի մի կապ` ձեզ երկրին կապող:
Այդ կապերն են, որ կաշկանդում են ձեզ:
Իսկ ձեր ուրախությունը նշանակում է բարձրանալ ու լինել ուրախության և գոհության տարածքում:
Փետրաթափ թևերը կարող են փետուրներ ունենալ վերստին. նվաղած ձայները կարող են ստանալ` մինչ այդ իրենց անծանոթ ուժ ու գեղեցկություն:
Այլոց օգտակար լինելու ձեր գործադրած ջանքը շուտով կլցնի ձեզ հրճվանքով, եթե նույնիսկ ձեզ արդեն թվա, թե այլոց օգտակար լինելը ձեզ այլևս ուրախություն չի պատճառում:
Դուք որքան էլ մտածեք, որ արդեն շատ եք սպառվել. հոգնել ու ցավերով բեռնավորվել, բայց ահա, Ես ասում եմ.
«Ահավասիկ, ամե՛ն բան նոր եմ դարձնելու»:
Այս խոստումը պետք է կատարվի:
Ինչպես մի ժամանակ այնքան սիրով խոսեցի ձեզ, այսօր էլ նույն ձևով, աղմուկներից հոգնած ձեր ականջներին այսքան մոտիկից կրկնում եմ.
«Ի՛նձ մոտ եկեք, ո’վ հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, և Ես ձեզ հանգի՛ստ պիտի տամ»:
Մո՛տ եկեք, ի՛մ սիրելիներ:
Մեկնաբանություններ